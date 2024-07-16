惡劣！陳威嘉餵毒3歲女童致死埋屍 更三審判17年10月

南投男子陳威嘉，凌虐3歲女童，還餵食毒品致死埋屍，經最高法院第3次發回更審，台中高分院今天宣判，認陳男惡性重大且犯後不認罪，判刑17年10月。（記者陳建志攝）

2024/07/16 14:29

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣男子陳威嘉4年前和彭姓女子交往，竟在4個月內，將彭女3歲女兒頭顱打到骨折，還拿針刺大腿，用膠帶纏繞眼睛，甚至因不滿女童尿床，拿毒品FM2餵食，造成女童窒息死亡後，將遺體埋在南投名間鄉老家樹下，一審依殺人罪判無期徒刑；二審改依過失致死等罪判14年10月；經上訴最高法院發回，更二審去年底依妨害兒童發育致死罪，改判16年6月，更三審今天宣判，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑17年10月，仍可上訴最高法院。

陳威嘉2020年1月結識彭姓女子後，經常有機會和彭女與前夫所生的3歲女兒獨處，同年2月在南投市持不明器物猛打女童頭部，造成她顱骨骨折、硬腦膜下出血、頭皮及臉部撕裂、挫傷。

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陳男越打越狠，同年5月，先用竹筷、針及黑色膠帶做成的尖狀物，戳刺女童大腿，又因認為女童說謊，持木板毆打，致手臂、腿部多處紅腫、瘀青，另明知女童眼部受傷，竟以土黃色膠帶纏繞女童頭部及眼睛數圈，把女童嚇得半死；同年6月間起，陳不僅改以鐵尺及鞋拔等物把女童打得遍體麟傷，還令她手腳貼地、臀部上提，以俗稱「趴拱橋」的方式凌虐處罰。

長年吸食安非他命等毒品的陳男，同年6月7日施用FM2毒品後精神倦怠、嗜睡，與女童在房間睡覺，醒來發現她尿床，心生不耐竟餵她吃FM2，導致女童體內毒品濃度太高，窒息死亡。

陳男見闖下大禍，竟在蔡姓友人及彭女協助下，以棉被包裹女童遺體、裝進塑膠袋，先載到南投縣名間鄉老家藏在衣櫥內，後來因擔心屍臭外溢，再埋到樹下。

陳男一審時，法官以毆打體罰稚齡幼童，當成私人發洩情緒，甚至餵食毒品導致死亡，惡性重大，依妨害幼童發育、殺人及遺棄屍體等罪判無期徒刑；上訴二審，以陳也會照顧女童生活，並非一昧責打，難以認定有殺害女童動機，為殺人不確定故意，改依過失致死、使兒童施用毒品等罪判刑14年10月；得易服社會勞動部分，徒刑7月。

案經上訴最高法院發回，更一審依凌虐兒童致死等罪判刑17年6月；更二審去年12月間改依妨害兒童發育致死罪，判16年6月。

最高法院第3次發回更審，台中高分院法官認為，陳男明知毒品對幼童危害，竟以不詳方式讓無法抵抗的女童施用毒品FM2，致毒品作用而窒息死亡，陳男行為嚴重偏差，且遭警方查獲後，蓄意捏造女童死於溺水，誤導檢警偵辦方向，並否認傷害、凌虐女童及餵食毒品犯行，未能徹底反省自己錯誤，犯後態度不佳，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑17年10月。

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