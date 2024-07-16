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警方質疑司機員看不出毒品 北捷：非日常接觸物品無法一眼判定

台北捷運南勢角車班休息室4日被發現裝有毒品的零錢包。捷運車廂示意圖。（記者林承鴻攝）

台北捷運南勢角車班休息室4日被發現裝有毒品的零錢包。捷運車廂示意圖。（記者林承鴻攝）

2024/07/16 15:09

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運南勢角車班休息室4日被發現裝有毒品的零錢包，警方認定賴姓司機員有嫌疑，對賴員說撿到零錢包當下有打開查看，但看不出內容物的說法存疑。台北捷運公司今天表示，由於毒品並非日常會接觸到的物品，非每個人一眼即可判定是否為毒物。北捷說，對行車人員定有嚴格管理機制，有定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，北捷秉持毋枉毋縱精神，全力配合警方偵辦。

北捷說明，7月4日晚上10點15分，值班主管查看在休息室撿到的遺失物，從外觀看覺得不太尋常，但是由於第一時間無法立刻確認是否為毒品，因此當天深夜先通報上級主管。隔日上午，主管到班後亦覺得該包遺失物非常可疑，同樣因無法一眼就判定是否為毒物，因此依規定往上通報，並立即尋求醫院協助確認。

零錢包內容物經醫院研判疑似為毒物後，即通報政風處並同步詢問使用空間同仁，完成初步查證後報警處理，並全力配合調查。北捷強調，實務上毒品判定涉及專業，需要時間及尋求專業機構協助查證，經求證為毒品後報警，並在獲知當事人之第一時間，即向當事人採集尿液送檢，毒品反應為陰性。

北捷表示，對於行車人員定有嚴格管理機制，每年除了定期體檢驗尿液，亦有不定期、隨機的尿液抽檢，確保行車安全，北捷已提供相關錄影資料，靜待警方釐清事實真相。

北捷重申，該公司一向以安全、可靠、舒適、便捷作為品質政策，對於營運安全列為第一要求，絕不容許任何有可能危害旅客或影響公共安全的行為，將秉持毋枉毋縱精神，若查證屬實，將以最嚴厲方式處置，外界對於本案處理過程中的各項建議及指教，北捷將檢討有無精進空間。

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