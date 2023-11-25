太凶殘！雖和解 故意重傷害難從輕

曾姓男子等人把柯姓受害人押至埔里山區的一處空地凌虐，再帶上車剁斷雙掌。（資料照）

2023/11/25 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕討債未遂的曾姓男子剁人雙掌，雖賠償受害人柯男七百萬元，取得原諒，仍遭法院依重傷害罪量處刑度不輕的七年六個月。律師彭傑義認為，和解是必須的，但不一定能換得較輕刑度，和解只是法官量刑的參考，並非和解後，法院就一定要給予被告輕判，還是要審酌犯罪情節與犯罪手段兇殘與否，作為量刑的依據。

不是和解就一定輕判

彭傑義說，曾男持刀剁下柯男雙掌，丟棄河中，對柯男造成失去雙掌的重傷害結果，法院認為被告並不是在討債過程中，不小心砍斷柯男的雙掌，因此不適用刑法二七七條第二項後段，刑度三年以上、十年以下的傷害致重傷害罪；而是認為曾男持刀剁下柯男的雙掌，是有計畫的犯案，且在擄走柯男，要不到錢後，就直接砍斷曾男雙掌，觸犯的是刑度五年以上、十二年以下的刑法重傷害罪，屬故意重傷害行為。

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彭傑義表示，曾男賠柯七百萬，並取得柯原諒，無非是希望藉此來換取法院輕判，不過法官判刑前，會依刑法五十七條審酌犯罪目的、動機、手段等情狀作為量刑參考，曾男賠償柯男七百多萬，頂多是「犯罪後態度」良好。

彭指出，曾男僅為了討債，就殘忍剁下柯男雙掌，還把雙掌丟入溪中，無法事後接合，造成柯男一輩子無法工作，連自己吃飯都成問題，曾男賠償柯男七百萬元「只是剛好」，法官雖未從輕判處最低的五年刑度，但考量曾男犯後態度後判刑七年六月，應是告訴社會大眾不要以為有錢，犯了重罪後只要賠錢給被害人，就可以獲得輕判；而若犯了重罪還不賠被害人，將會判得更重，藉此判決對犯罪加害人產生一定嚇阻效果。

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