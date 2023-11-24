檢警破大選賭盤 逮27人

警方搗破線上百家樂兼營總統大選賭盤，逮27人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/24 05:30

線上百家樂兼營

〔記者邱俊福、彭健禮／綜合報導〕廖姓男子為首的真人線上百家樂賭網，涉嫌招募妙齡辣妹，並刻意貼矽膠胸貼穿著爆乳性感服飾，以直播與賭客線上對話方式，攬客聚賭，並搭上總統大選熱潮，透過臉書社群張貼選舉賭盤訊息，針對投票率等做為博弈標的，吸引賭客下注，經刑事局與苗栗檢警蒐證後，搗破該賭網，逮廖等廿七人送辦。

投票率當標的 吸引賭客

刑事局表示，卅六歲廖嫌平時以某娛樂城賭博網站，提供線上荷官直播百家樂賭博遊戲，女荷官不僅穿著清涼，還以矽膠胸貼方式，展現火辣身材，吸引賭客參與，為免遭查緝，機房設置於台中，發牌直播地點則在北市萬華區一處捷運合宜大樓。

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此外，廖嫌提供高額分潤獎金，誘使機房成員透過臉書社群媒體張貼選舉賭盤訊息，吸引賭客下注。

檢警廿日前往台中機房攻堅，一舉查緝廖嫌與成員十三人到案。隔日警方到台北直播間拘提四名監官、八名女荷官與女房東共十三人，檢方事後又通知女房東老公到案。

警方共查扣卅八組電腦、監視器、撲克牌賭桌、直播器材、荷官名牌及現金九一五萬元等贓證物，訊後依總統副總統選舉罷免法、賭博等罪嫌移送法辦。

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