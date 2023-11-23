詐騙匯款日2月29 法官打臉︰當年2月僅28天

詐騙二人組偽造匯款日寫2月29日，法官打臉：當年二月只有28天！（資料照）

2023/11/23 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕哈囉！想詐騙人家也要做功課好嗎？

男子陳生琥用假名在臉書社團聲稱可將新台幣兌換人民幣，吳男捧著六十多萬元新台幣上鉤，陳男透過共犯楊宇翰傳送「二○二一年二月廿九日」的銀行交易畫面取信吳男，事後新竹地院法官發現當年二月只有廿八天，確認二人的詐騙行徑，均依詐欺罪判刑。

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法官調查，陳生琥在二○二一年二月於臉書社團化名「郭冠廷」，刊登「可協助將新臺幣匯兌成人民幣」之不實廣告訊息，吳男上網瀏覽後，磋商匯率及詳情，過程中陳生琥為取信吳男，竟偽造「郭冠廷」身分證供吳男驗證，事後吳男以六十三萬六七五○元向陳生琥兌換十五萬元人民幣。

陳生琥指示楊宇翰打電話給吳男，約定在新竹高鐵站會面，吳男委請友人帶現金前往，陳生琥則以手機傳送偽造不實匯款畫面給吳男，顯示匯款人民幣十五萬元至吳男友人在中國廣州帳戶，事後吳男才發現被騙。

陳男矢口否認詐欺，辯稱當時是支付寶帳號被人控制，後來有請楊宇翰把錢退給吳男，楊宇翰則坦承詐欺犯行，說當時自己貪心，把陳生琥交的六十三萬餘元侵吞。

法官調查，楊宇翰事後又傳送匯款日期為「一一○年二月廿九日」之交易畫面給吳男，當年二月僅有「廿八日」，顯見楊宇翰傳送的自屬虛構，足認二人主觀上自始即無與被害人匯兌人民幣之真意存在，卻猶收受現金六十三萬餘元，顯然構成詐欺取財。

法官審酌二人不思循正當途徑獲取金錢，明知並無匯兌人民幣之真意，仍透過網際網路散布匯兌人民幣廣告，且為取信被害人，先後偽造支付寶交易紀錄及國民身分證，二人未與被害人和解或賠償損害。最後將陳生琥依以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑兩年六月，犯罪所得六十三萬六七五○元沒收，楊宇翰則判刑兩年四月。

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