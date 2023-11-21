車手吞黑幫300萬詐款 友淪替死鬼 電擊逼債

新北警方在新北八里救出林姓肉票，逮獲吳姓、賴姓等4名嫌犯。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/11/21 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕四海幫海巨堂成員吳易昇、賴建宏懷疑林男與他介紹的車手阿志合謀黑吃黑，侵占三百萬詐騙贓款後失聯，將林男從桃園強押上車，載到三百餘公里外的屏東摩鐵拘禁、毆打，為躲避查緝，再把林男帶到新北市八里一處摩鐵繼續毆打、電擊成傷，林男乘隙報警，新北市警方攻堅救出林男，逮捕吳姓、賴姓、朱姓及謝姓男子共四嫌，續追犯案動機、幕後集團。

警方調查，卅四歲男子吳易昇與同年的賴建宏經營詐騙集團，兩嫌十四日下午約林男到桃園八德談判，隨即夥同十八歲謝男及十九歲朱男，強押林男上車，將他蒙眼、綑綁雙手，押到屏東一間摩鐵三天後，因擔心行蹤遭掌握，十七日再帶著林男重返新北，載到新北市八里一處摩鐵囚禁。

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據了解，吳、賴兩嫌為逼阿志出面還錢，押走林男期間持續毆打、電擊，要林男聯繫阿志出面未果，眾嫌反倒變本加厲凌虐、電昏林男再潑水叫醒，強逼他簽下三百萬元本票。

林男簽下本票後，眾嫌放鬆警戒，林男乘隙於十八日凌晨二時許報警，告知警方他遭綁架、且被迫強簽本票，淡水警方追查出林男最後通話處在淡水，但到附近查找未果；之後再到林男住處尋找線索，從林男室友楊男處得知林男當天騎車到八德，從他車牌回溯，追出歹徒車牌。

林男遭虐險沒命 警救出 逮4嫌

警方追查發現，歹徒為躲避查緝，不斷更換車輛，但警方掌握押人進入八里摩鐵的犯案車輛車牌，及被害人林男手機定位，確認嫌犯藏身該處，攻堅逮人；吳嫌、賴嫌落網後辯稱，因阿志積欠兩人三百萬元，找林男代為聯繫阿志，並未施暴；而林男則指控遭押走四天以來，遭到凌虐，真的擔心自己會沒命，幸虧及時獲救。

據了解，警方對帶頭的吳、賴兩嫌供詞存疑，初步朝詐團車手黑吃黑引發糾紛偵辦，昨將全案依妨害自由、傷害等罪嫌送辦，持續追查關係人阿志，進一步釐清全案。

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