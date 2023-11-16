為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

竟叫小六男童休息室脫褲⋯女師9度性侵還生子 判17年半

女師9度性侵小六男童還生子，判17年半。圖為示意圖。（資料照）

女師9度性侵小六男童還生子，判17年半。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/16 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一所小學徐姓女老師於擔任六年級班導師時，二○二○年寒假後開學第一天，將班上一名男學生叫到休息室，令他脫下褲子加以性侵，此後至同年六月間，又與男童在校內發生至少八次性關係，其中二次違反男童意願，徐女還因此懷孕產下一子。案經家長獲悉提告，桃園地院審理時，徐女僅供出與男學生發生一次性關係，且稱是被推倒強迫；法官調查相關證據及證人，並在受害人指證歷歷下，不採信徐女說詞，依「對未滿十四歲之人為強制性交」等罪，將她判處應執行十七年六月徒刑。

這起驚世性侵案發生於二○二○年二月學校寒假後的開學首日，徐師先傳訊息給男學生，要他下課後留下來幫忙整理教室，後來又打電話給另一名老師，轉達給男學生留在教室等她，男童留下後，被徐女叫進教室旁的休息室，徐開口要對方脫下褲子，男童警覺詢問：「要做什麼？」徐女明說要與他發生性關係，男童內心抗拒，但不敢表達，旋即在徐女指導下，雙方在休息室地墊發生關係；一週後，徐女又請另一名不知情老師讓受害男童留下幫忙，之後將男童叫進休息室再度發生性關係。

同年三月至六月間，師生七度於下課後、早自習或午休時間，在休息室、廁所內口交、性交，其中二次男童表達拒絕，仍被迫就範。

男童2次表達拒絕 被迫就範

判決指出，男學生心智未臻成熟，受害期間對女老師有喜歡也有抗拒，私下會叫女老師為「老婆」，但內心對老師兼女朋友的組合仍感覺奇怪；徐女於同年五月間懷孕後產下一子，經檢警蒐證進行親子鑑定，確認生父是受害男童。

女師辯被男童推倒硬上 法官不信

法院審理時，女老師否認犯行，辯稱與男童僅發生過一次性關係，且是被對方推倒後硬上，但法官根據證據及證人證述，不採信她的辯詞。

法官審酌徐女擔任導師，本應為人師表，卻為滿足個人性慾，對男學生強制性交，對受害人身心健全及人格發展產生不良影響，更造成家長對學校教育的不信任，且迄今未與受害人及家長達成和解；法官認定被告有九次性侵的事實，依強制性交等罪分別判刑七年六月至三年六月不等，合併應執行十七年六月徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女師解聘 終身不得任用 輔導男童 自我保護觀念
2023/11/16 05:30

女師解聘 終身不得任用 輔導男童 自我保護觀念

麥卡倫新臻彩系列閃耀自然酒色光譜

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播