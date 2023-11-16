竟叫小六男童休息室脫褲⋯女師9度性侵還生子 判17年半

女師9度性侵小六男童還生子，判17年半。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/16 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一所小學徐姓女老師於擔任六年級班導師時，二○二○年寒假後開學第一天，將班上一名男學生叫到休息室，令他脫下褲子加以性侵，此後至同年六月間，又與男童在校內發生至少八次性關係，其中二次違反男童意願，徐女還因此懷孕產下一子。案經家長獲悉提告，桃園地院審理時，徐女僅供出與男學生發生一次性關係，且稱是被推倒強迫；法官調查相關證據及證人，並在受害人指證歷歷下，不採信徐女說詞，依「對未滿十四歲之人為強制性交」等罪，將她判處應執行十七年六月徒刑。

這起驚世性侵案發生於二○二○年二月學校寒假後的開學首日，徐師先傳訊息給男學生，要他下課後留下來幫忙整理教室，後來又打電話給另一名老師，轉達給男學生留在教室等她，男童留下後，被徐女叫進教室旁的休息室，徐開口要對方脫下褲子，男童警覺詢問：「要做什麼？」徐女明說要與他發生性關係，男童內心抗拒，但不敢表達，旋即在徐女指導下，雙方在休息室地墊發生關係；一週後，徐女又請另一名不知情老師讓受害男童留下幫忙，之後將男童叫進休息室再度發生性關係。

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同年三月至六月間，師生七度於下課後、早自習或午休時間，在休息室、廁所內口交、性交，其中二次男童表達拒絕，仍被迫就範。

男童2次表達拒絕 被迫就範

判決指出，男學生心智未臻成熟，受害期間對女老師有喜歡也有抗拒，私下會叫女老師為「老婆」，但內心對老師兼女朋友的組合仍感覺奇怪；徐女於同年五月間懷孕後產下一子，經檢警蒐證進行親子鑑定，確認生父是受害男童。

女師辯被男童推倒硬上 法官不信

法院審理時，女老師否認犯行，辯稱與男童僅發生過一次性關係，且是被對方推倒後硬上，但法官根據證據及證人證述，不採信她的辯詞。

法官審酌徐女擔任導師，本應為人師表，卻為滿足個人性慾，對男學生強制性交，對受害人身心健全及人格發展產生不良影響，更造成家長對學校教育的不信任，且迄今未與受害人及家長達成和解；法官認定被告有九次性侵的事實，依強制性交等罪分別判刑七年六月至三年六月不等，合併應執行十七年六月徒刑。

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