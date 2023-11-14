博弈集團一條龍 年賭金逾9億

卅六歲徐姓男子「一條龍」方式經營「玖天娛樂城」博弈網站，被警方移送法辦。（警方提供）

2023/11/14 05:30

主嫌落網還哭窮：獲利還沒極大化

〔記者許國楨／台中報導〕曾在博弈網站工作的卅六歲徐姓男子，看準不法獲利豐厚，自立門戶籌組「玖天娛樂城」博弈集團，採客服、水房、系統機房「一條龍」模式經營，一年賭金高達九億多元，刑事局查獲徐男等四十二人，緊急聲請扣押不法資金及房產近兩千六百萬元，依營利賭博等罪嫌移送法辦；徐男被捕後還自稱賠錢，警方駁斥他「哭窮」而已。

扣押不法資金及房產 近兩千六百萬元

刑事局中部打擊犯罪中心去年六月獲報，到新北市偵破「玖天娛樂城」的五人叩客機房，查出該網站提供體育賽事、百家樂、彩票等多款賭博遊戲，利用社群軟體散布廣告，吸引賭客到超商購買點數或以網路銀行轉帳、匯款等方式入金，再由後台人員將金錢轉成點數，提供給賭客下注對賭。

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特勤兵分多路 搗破水房及系統等機房

未料，該網站被查抄後，仍持續營運，今年九月四日，警方動員維安特勤警力執行第二波查緝，兵分多路偵破同集團旗下系統開發維護機房、洗錢轉帳水房及客服機房，查獲徐姓主嫌等卅七人到案。

警方並查扣電腦螢幕、主機等證物，經查，該集團為了獲利極大化，採「一條龍」方式經營，除了叩客機房，還成立轉帳水房、客服及系統工程師機房，估計一年賭金高達九億多元。

徐男在警訊中坦承經營博弈網站，但他卻哭窮說「還在賠錢中」、「獲利還沒極大化就被抓了」，警方不採信他的說詞，依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，法院諭知徐男十萬元交保。

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