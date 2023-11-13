洩情資害三重所被惡煞包圍／「內鬼」前二重所長陳子杰 加重記2過

翁男4日晚間率眾包圍三重派出所。 （資料照） 前二重派出所長陳子杰當「內鬼」加重處分。（取自三重分局官網）

2023/11/13 05:30

〔記者陸運鋒、姚岳宏／新北報導〕新北市三重警分局三重派出所本月四日被率眾包圍，引發譁然，市警局原本將三重所長黃心廉及洩露訊息的二重所長陳子杰，雙雙記過調離主管職，但昨日市警局長廖訓誠在看完督察室整個調查報告後，認為陳毫無警察團隊意識，知悉滋事情資後卻未通報、任由事態擴大，嚴重影響警譽，將陳子杰改記過二次，調至瑞芳分局非主管職務。

據了解，卅四歲的陳子杰二○○九年警專廿六期畢業，分發至國道公路警察局擔任基層警員，二○一七年考上三等特考後至警大受訓，後派新北中和警分局督察組擔任巡官，再調林口分局文林派出所、三重分局三重派出所、大同派出所，最後調任二重派出所所長。

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事件起源於本月四日，曾追隨在地角頭的翁男，凌晨酒後與妻子爭吵，被獲報到場的三重所廖姓警員壓制，帶回派出所保護管束，翁男事後質疑警方執法過當，心生不滿。

翁男向有交情的二重派出所長陳子杰，探聽三重所長黃心廉「好不好處理？」得到黃員個性溫和的答案後，四日晚間近十時，翁男撂人包圍三重派出所叫囂，除要求廖員出來面對，還亂撒印著廖員頭像的紙張，翁男兒子甚至突破防線闖入警所。

三重分局調查後，將所長黃心廉、陳子杰記過一次，調離主管職，值班副分局長余祥雲連帶記申誡一次，分局長張國哲則向新北市警局自請處分。

新北市警局認為，陳身為重要幹部，不知潔身自愛與特定對象交往密切，知悉滋事情資卻未通報派出所長及分局長預作防範，任由事態發生，加重記過二次，並以人地不宜，調整瑞芳分局非主管職務，提列教育輔導對象。

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