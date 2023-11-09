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桃園公寓竄火4代同堂 2死曾孫傷

桃園市一處4樓公寓晚間火警，造成2死1傷。 （記者鄭淑婷翻攝）

桃園市一處4樓公寓晚間火警，造成2死1傷。 （記者鄭淑婷翻攝）

2023/11/09 05:30

85歲干姓老婦 與57歲外婆葬火窟 是否引火或電線走火待查

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區龍壽街一處老舊四層樓公寓的四樓，昨晚七點多竄出火舌濃煙，消防單位獲報趕往救災，在其中一間房間床上發現一具焦屍，經查是住該屋的八十五歲干姓老婦人，住對面房間孫媳婦的五十七歲媽媽與八歲曾孫則受到嚴重嗆傷，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後婦人不治，男童恢復生命徵象，送加護病房觀察。

燃燒面積僅約5平方公尺

警、消初步調查，起火點疑為干姓老婦人所住房間，燃燒面積僅約五平方公尺，因此迅速於十分鐘內撲滅火勢；不過干婦患有腎臟病、行動不便，消防人員搜索火場時見她躺在床上，無逃生徵象，房內有一打火機，是否為自行引火或電線走火等意外因素釀災，須進一步鑑定釐清。

4代5人同住 孫媳婦是家庭支柱

據初步訪查，干婦最近心情不佳，與孫媳婦的媽媽有所嫌隙，干婦前一陣子曾求助鄰居，表達肚子餓、想出去買東西，鄰居給她五百元並幫叫計程車；里長表示曾想幫該戶申請中低收入戶補助，礙於他們有房產、以及領有身心障礙補助等而未果。

這戶人家原本為四代五人同住，包括干姓老婦人、孫媳婦的父母（親家公、親家母）、三十歲孫媳婦及八歲曾孫。五十七歲親家母是身心障礙者，領有相關補助，鄰居說，一家人原本由孫媳婦和她的父親撐起家計，但其父不久前因心肌梗塞猝死，家計重擔落在孫媳婦身上，挑起照顧一家人的責任。

孫媳婦是單親媽，從事餐飲業，平日下午四點外出上班，假日幾乎整天工作，昨晚接獲電話得知家裡失火且有嚴重傷亡，當場爆哭，趕回家中見狀，更是悲痛欲絕。

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