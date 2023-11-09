晶片體積小、價值高 成全球犯罪集團目標

廣達今年2月遭竊923萬元晶片及CPU。（資料照）

2023/11/09 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕廣達電腦龜山廠遭林姓離職工程師偷走八十三個CPU及八三三個記憶體晶片，價值達九二三萬餘元；由於晶片體積小、價值高，有利可圖下，成為犯罪集團覬覦的目標，十數年來全球各地發生的晶片竊案、搶案難以計數，台灣也不例外。

台灣首件晶片犯罪案件為一九九八年桃園寶明倉儲半導體劫案，當年二月廿三日晚間，晶片大盜凌泰然與四名同夥，先勘查場地、準備交通工具分工犯案，埋伏待寶明倉儲何姓主任將保全系統設定離去時，以鐵棍將何敲昏後，破解保全系統闖入劫走價值約三億元的晶片，此案轟動全國，後經檢警全力追查破案。

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此後，二○○二年四月一日新竹縣竹北市發生滿載DRAM（記憶體）晶片的貨車，運往力晶科技公司途中，遭三名搶匪攔下，連人帶車挾持到山區劫走車上晶片，之後這批晶片連同包裝紙箱，原封不動被銷贓到中國，檢警追查下也破案。

二○○六年七月廿一日，華碩電腦一部貨車從桃園龜山廠載運價值七百萬元的筆記型電腦與主機板，前往桃園國際機場途中，二度被歹徒企圖攔車搶劫未果，警方獲報後逮捕涉案的黃姓、吳姓男子，查出黃男曾任該貨運公司的司機，得知華碩電腦出貨時間與路線，坦承策劃這起劫案；同年十二月，台灣海力士半導體公司的廿一箱DRAM，由貨運公司運送給客戶途中，也被歹徒以製造假車禍方式連車帶貨劫走，損失約二千三百萬元。

電腦晶片具有的高價值性，在產業中堪稱「硬通貨」，早年台灣的晶片搶案、竊案，歹徒幾乎全是運往中國銷贓。此外，廣達電腦晶片竊案，涉案的離職工程師因具專業背景，很容易就透過網路找到有需求的市場銷贓，可見晶片的價值與搶手程度。

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