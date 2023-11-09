9度冒名 躲過金屬探測器 神鬼工程師 偷廣達千萬晶片

廣達今年2月遭竊923萬元晶片及CPU。（資料照）

2023/11/09 05:30

騙過警衛換證進廠 林姓離職男起訴

〔記者余瑞仁／桃園報導〕廣達電腦公司的桃園市龜山廠區，今年二月起驚傳多起晶片失竊案，警方追查發現，竟是原任職該公司的廿九歲林姓離職工程師，涉嫌以神鬼手段冒充不同的現職員工，騙過警衛換取臨時通行證進入廠區，前後九次潛入冶具室偷走價值近千萬元的八十三個CPU及八三三個記憶體晶片，刻意將戰利品藏在胯下及鞋套內，順利躲過警衛的金屬探測器檢查，再將得手後的贓物透過網路變賣，林男六月間落網後坦承犯行。

藏胯下及鞋套內帶出 上網變賣

檢警追查，林男去年十二月廿六日自廣達離職，因自身財務出狀況而走偏鋒，今年二月廿四日前往廣達的員工通道，向警衛報出齊姓前同事的員工編號，謊稱是現職員工，並於臨時識別證同意書的「立同意書人」欄位偽造同事署名後，取得員工臨時識別證進入廠區，闖入門鎖故障的冶具室後，用腳踹開鐵櫃，竊取中央處理器（CPU）及記憶體晶片，離廠時藏在胯下及鞋套，躲避警衛持金屬探測棒掃描檢查而得手。

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林男涉嫌前後九度以相同手法進出廣達廠內行竊，期間除冒用齊姓同事員工編號並偽造署名，還假冒另一位鍾姓前同事的員工編號，同樣成功潛入偷盜；前八次因冶具室喇叭鎖損壞而順利闖入，六月八日第九次闖入時，發現門鎖已換新，竟強行破壞進入，再開啟存放晶片的鐵櫃行竊，得手後陸續透過手機連結網路銷贓。

廣達公司於六月八日發現冶具室門鎖遭破壞，清點出大批晶片遭竊，立即報警；警方查出林男涉案，前往他的住處搜查，扣得未及變賣的記憶體晶片八十三個及CPU一個，贓款十萬元及用以聯絡變賣贓物的手機一支，移送桃園地檢署偵辦，林坦承犯行，檢察官昨依偽造私文書、竊盜罪嫌將他提起公訴。

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