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太平山遊覽車翻覆》司機︰踩不到煞車

宜蘭太平山一輛遊覽車昨天下午載客下山途中翻覆。 （宜縣消防局提供） 郭姓司機說，事發時踩不到煞車，拉手煞車也沒用，瞬間撞護欄翻覆。車內一片凌亂。 （讀者提供）

宜蘭太平山一輛遊覽車昨天下午載客下山途中翻覆。 （宜縣消防局提供） 郭姓司機說，事發時踩不到煞車，拉手煞車也沒用，瞬間撞護欄翻覆。車內一片凌亂。 （讀者提供）

2023/11/06 05:30

導遊告知乘客 車子瞬間翻覆 罹難郭婦被電視與窗戶夾住

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭太平山遊覽車翻覆，釀成一死三十八傷重大意外，肇事的郭姓司機受訪時說，事發時，踩不到煞車，拉手煞車也沒用，導遊見狀有告知車上乘客，車子在一瞬間撞上護欄後翻覆。

郭姓司機說，他駕駛的遊覽車從太平山下山途中慢慢開，開到事故地點，突然踩不到煞車，拉手煞車也無濟於事，雖然有在盡力操控，車子仍撞上路邊護欄往右邊側翻。

發生車禍的是桃園市八德社區環保志工，昨天搭乘二輛遊覽車出遊，上午進入太平山遊樂區遊玩，下山途中出意外。

受傷乘客說，意外發生前，車子沿著太平山聯外道路下山，很多人在座位上閉目養神，在毫無預警情況下，發生「砰」巨大聲響，車子側翻當下，感覺天旋地轉，沒多久目擊多名同伴滿臉是血，談到此事心有餘悸。

郭姓司機朝過失致死偵辦

不幸罹難的郭姓婦人，坐在遊覽車後半段座位，車禍發生後，車體扭曲變形，她剛好被電視與窗戶夾住動彈不得，被救出時已無呼吸心跳，經過送醫搶救，最終回天乏術。郭姓司機連夜被帶到三星警分局製作筆錄，警方朝向過失致死、過失傷害方向偵辦。

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