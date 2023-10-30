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工程價金糾紛 討萬元欠款 公布對方身分證 判刑還賠錢

彰化縣一名林姓男子因追討萬元欠款，將對方身分證公布在臉書，遭對方控告。最後林男以一萬五千元與對方和解，還被彰化地院判刑二月，易科罰金要六萬元。（資料照）

彰化縣一名林姓男子因追討萬元欠款，將對方身分證公布在臉書，遭對方控告。最後林男以一萬五千元與對方和解，還被彰化地院判刑二月，易科罰金要六萬元。（資料照）

2023/10/30 05:30

〔記者林良哲／彰化報導〕真是賠了夫人又折兵！彰化縣一名林姓男子因與某男子在工程價金上糾紛，竟將對方身分證正反面公布在臉書上，並PO文指稱此人欠款一萬元不處理，遭對方控告。最後林男以一萬五千元與對方和解，還被法院判刑二月，易科罰金要六萬元。

任意公布他人個資 違反個資法

判決書指出，林姓男子從事泥作工作，在該行業之臉書社團接到一筆生意，事後有一萬元款項未結清，他在該社團PO文指責對方：「欠款不處理，才一萬元而已，到處躲！」並在貼文中附上該男子身分證正反面照片。

由於該社團成員數超過十三萬人，林男PO文為不特定多數人可瀏覽，引起該男子不滿而提告。林男在警訊時表示，對方確實欠錢不還，又不出面解決，他才會PO文提醒其他人要注意。但檢方認為，身分證資料屬個資法保護範圍，就算林男說的是事實，也不能任意公布他人個資。

判賠一萬五 易科罰金再繳六萬

事後，林男以一萬五千元與對方達成和解，而彰化地院審理後，判處他有期徒刑二月、得易科罰金。換言之，林男不但要賠對方一萬五千元，若是易科罰金，還要繳納六萬元。

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