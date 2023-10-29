登革熱噴藥釀火燒厝？屋主求償千萬 公務員嚇呆

登革熱噴藥不慎造成火災？台南市消防局鑑定起火原因中。（民眾提供）

2023/10/29 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市東區廿七日下午發生火災，疑是噴藥防治登革熱的噴槍高溫引起火苗，屋主認為噴藥竟噴到「火燒厝」，當場氣炸並對衛生局人員說要求償一千萬，讓防疫人員嚇到求饒。南市消防局昨請衛生局人員與噴藥的工兵回現場，釐清噴藥過程，衛生局指出，依正常流程不會引發火勢，起火原因有待消防局火災調查鑑定。

起火原因待鑑定

南市衛生局人員前天下午帶領國軍工兵進入東區一間透天厝噴藥，豈料工兵剛下樓，屋內就傳出火苗，火勢一發不可收拾，屋主質疑是化學噴藥不當，才導致起火，幸好火勢很快就被撲滅，衛生局長蘇世斌也趕到場關心。

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衛生局執行住家登革熱防治噴藥都是四人一組，分別負責領噴、噴藥、環境孳清、警戒，前日的「無名火」疑似人力不足而採二人一組，領噴員先帶著工兵去三樓噴藥，自己再去隔壁民宅檢查環境，豈料工兵噴完後剛走到二樓，三樓就有火勢竄出。

據指出，國軍支援南市噴藥，戴著防毒面具一噴就是一整天，相當辛苦，噴藥槍幾乎整天沒停，藥劑噴完，噴槍不關機而直接補充藥劑，噴槍溫度很高，懷疑若碰到易燃物可能產生火苗。

噴藥噴到「火燒厝」，屋主老夫妻相當生氣，揚言要提國賠一千萬，在場衛生局人員是新進公務員，嚇得哽咽求饒。

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