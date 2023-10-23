水漾森林虎頭蜂出沒 2天3團22人螫傷

逢甲大學登山社前天前往水漾森林健行，十人因遭虎頭蜂螫傷，搜救人員協助救援下山。（竹崎警分局提供）

2023/10/23 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕知名健行登山景點阿里山水漾森林登山路線連日傳出虎頭蜂蜂螫事件，前天逢甲大學登山社十人被蜂螫送醫，其中兩人傷勢較嚴重，有呼吸急促情形，經搜救人員護送下山就醫；昨天上午七點多，又發生台中及新竹兩支登山團也遇虎頭蜂群，共十二人遭蜂螫，因傷勢不嚴重，其中九人已自行下山，另三人由搜救人員載送接駁至停車場後婉拒送醫。

嘉義縣政府農業處預定今天委託捕蜂抓蛇團隊上山現勘，如在登山步道周圍發現蜂巢，會進一步評估移除作業。

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嘉縣農業處 預定今委託專家勘查

嘉縣消防局表示，前天逢甲大學登山社一行廿四人到水漾森林健行，途中遭虎頭蜂攻擊，共十人（六女、四男）遭螫傷，其中兩名女大生被螫十多針，傷勢較嚴重，出現呼吸急促情形，但均意識清楚，搜救人員漏夜上山馳援，昨清晨四點四十九分護送下山後，由救護車送至南投竹山秀傳醫院就醫。

豈料，昨上午七點四十四分又接獲報案，指來自台中、新竹的兩支登山團於阿里山鄉杉木營地往水漾森林處遇虎頭蜂群，其中台中登山團十二人有三人遭蜂螫，新竹登山團十二人有九人遭蜂螫，傷者皆意識清楚，嘉縣消防局連忙派遣第二梯次搜救人員趕往救援，因傷勢不嚴重，遭蜂螫的十二人已平安下山。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，前往水漾森林可從阿里山鄉豐山村、阿里山國家森林遊樂區林業鐵路支線眠月線，以及杉林溪國家森林遊樂區等入口進入，已與南投分署在阿里山遊樂區、杉林溪園區門口、塔山車站、塔山步道等處張貼告示，提醒山友注意避開蜂群出沒區域。

目前是虎頭蜂分巢期 遇警戒蜂後退速離

嘉義縣消防局建議，民眾登山前，應盡量避開頻繁發生蜂螫事故地區，穿戴表面光滑、淺色長袖的衣物帽子，避免使用具香味的香水或化妝品；目前虎頭蜂進入分巢期，領域性更強烈，應留意周遭是否有蜂環繞，一旦見有數隻警戒蜂迎面而來，應盡速後退離開，避免遭群蜂攻擊。

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