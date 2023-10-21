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警放大悲咒反制國罵騷擾

全國各警察機關受理「無故報案」案件，就有廿九萬四二四七件，平均每月亂打三萬六七八○通，不僅嚴重浪費社會資源，也對涉及民眾生命財產安全。（資料照）

全國各警察機關受理「無故報案」案件，就有廿九萬四二四七件，平均每月亂打三萬六七八○通，不僅嚴重浪費社會資源，也對涉及民眾生命財產安全。（資料照）

2023/10/21 05:30

〔記者湯世名／專題報導〕民眾通報一一○理由百百種，若是屬於無故騷擾，員警會盡量勸導，或播放勸阻語音警告，彰化縣曾有一名男子，於卅七分鐘內連打卅四通一一○，甚至飆罵三字經，員警無計可施，乾脆播放「大悲咒」來緩和他的情緒，卻無法將其「渡化」，只好將他函送法辦。

彰化縣警局在近六年受理的無效通報案件中，俗稱「鬼來電」的線路中斷多達五萬九八三五通，絕大部分是接通後不出聲，並立即掛斷電話。

一一○勤務指揮中心員警也曾接過報案指稱，家裡有蟑螂、水溝不通、夫妻吵架、抓貓狗、空氣污染或噪音等，還有獨居長輩打電話來找員警聊天，甚至有人是「失戀想訴苦」，種種荒誕來電令員警為之頭大。

醉漢37分鐘內連打34通「

渡化」不了 只好函送法辦

彰化員警指出，縣內曾有一名男子平常喝醉後，就會撥打一一○找員警「聊天」，員警會在告誡他後掛上電話，某日他再於酒後來電表示家有事故，須警方協助處理，勤指中心指派轄區員警前往，員警到場發現無異狀準備離開時，男子竟威脅說：「你們若不聽我訴苦，我就要繼續撥打電話擾亂！」

員警離去後，男子開始狂打，卅七分鐘內竟狂撥卅四通，內容語無倫次，甚至怒譙三字經、五字經，員警播放語音系統勸誡，但他仍持續辱罵員警。

員警靈機一動，改播梵文佛經「大悲咒」來因應，試圖緩和他的情緒，但男子仍不買帳，還是連飆多句「國罵」，警方勸阻無效，蒐證後將他依違反社會秩序維護法函送法辦，法院裁罰男子九千元罰鍰。

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