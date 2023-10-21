麥擱亂啊！亂打110 月逾3萬通

彰化縣警局勤務指揮中心員警每天有接不完的報案電話，勤務量相當繁重。 （記者湯世名攝）

2023/10/21 05:30

〔記者湯世名、邱俊福、徐聖倫／專題報導〕一一○報案電話是服務公眾極重要的通訊管道，卻常遭到民眾亂打騷擾，僅就今年一月至八月的統計，全國各警察機關受理「無故報案」案件，就有廿九萬四二四七件，平均每月亂打三萬六七八○通，不僅嚴重浪費社會資源，也對涉及民眾生命財產安全、須緊急聯繫的急務造成不利影響。警政署表示，亂打一一○的民眾若經勸導不聽，就會移送司法裁處。

濫用一一○電話的行為，多數來自酒醉、刻意騷擾、精神異常三類型中的部分民眾，長期以來「犯案不斷」。以台北市警局來看，今年一月至八月受理無故報案二萬一二一五件，平均每月亂打二六五二通；即使非大都會的彰化縣警局，近六年來受理無效報案也有三十三萬餘件，其中異常、或完全不出聲的「鬼來電」逾十七萬通，平均一個月二三○○多通，僅比大都會區的警局略少一些。

請繼續往下閱讀...

彰化縣警局勤務指揮中心主任顏志指出，無效報案案件的種類，包括重複報案、諮詢服務、線路中斷、電話騷擾、精神異常、與警無涉、轉報他單位、酒醉民眾與謊報案件等，其中屬故意無故撥打的騷擾、經常異常、酒醉、謊報與線路中斷等報案電話，占整體無效來電逾五成。

顏志說，除非事態嚴重，警方一般還是盡量以勸導為主。警政署也表示，「無故報案」者經警方勸阻告誡，通常會中斷其行為，如果勸阻告誡後，仍執意無故撥打報案電話，就會依法移送；今年一月至八月，被依違反社會秩序維護法移送法院簡易庭裁處者，有十一件，前年九件、去年十七件。

警政署表示，警察機關設置一一○報案專線的目的，是為了即時處理民眾報案，保障民眾生命財產安全，但若勸阻不聽，可依違反社會秩序維護法第八十五條之四規定，處拘留或一萬二千元以下罰鍰。

警署指出，將持續透過各種管道加強向民眾宣導，勿隨意撥打一一○，避免浪費社會資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法