情節惡劣者 會被送去關

全國各警察機關受理「無故報案」案件，就有廿九萬四二四七件，平均每月亂打三萬六七八○通，不僅嚴重浪費社會資源，也對涉及民眾生命財產安全。（資料照）

2023/10/21 05:30

〔記者邱俊福、徐聖倫／專題報導〕亂打一一○報案專線，又屢勸不聽，警方會依違反社會秩序維護法函送法院簡易庭裁罰，通常法官會依當事人所犯情節來決定裁處的強度。就台北市、新北市警局的處理經驗，法官認為情節輕微者，大約會裁處三到六千元罰鍰，嚴重者會就直接裁處拘留，也就是「送去關」、或處以最高額的一萬二千元罰鍰；一名邱姓男子常在酒後亂打一一○報案電話，最高紀錄一天內打了五百多通，警方將他函送後，罕見遭法官裁處拘留五天。

台北市警局今年移送的無故報案案件，其中一名葉姓男子，曾在兩個月內無故撥打一一○報案專線高達四五四件，平均每天打七通以上，因屢勸不聽，經信義警分局函送裁罰後，台北法院視違犯情節，裁處最重的一萬二千元罰鍰。另有一名男子，在一段時間內共打了二九六通無故報案電話，因疑有精神上問題，遭法院裁處四千元罰鍰。

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輕微者罰數千

但新北市有一名「慣犯」，這名住在永和區的邱姓男子，二○一六年五月某個週日，酒後撥打五百多通電話到一一○騷擾，警方將他送辦後，遭法官裁處拘留五天。在此之前，邱男二○一四年到二○一五年間，也曾打了一千二百多通騷擾電話到一一○，是令警方頭痛不已的騷擾一一○常客。

還有一名住在新北市三重區的劉姓男子，二○二一年一至二月間、三至六月間，分別打了五十五通、六十七通電話到一一○，抱怨鄰居關門太大聲，法院對兩起個案分別裁罰一萬元、八千元。同住在三重區的許姓女子，曾在一個月內打了二百九十三通，且主要集中在三天內，法院對她裁處一萬元罰鍰。

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