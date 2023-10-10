追女追到火車誤點、持刀逼復合⋯違跟騷法 全國逾百起

違反跟騷法常見樣態與個案

2023/10/10 05:30

記者張瑞楨／專題報導

去年（二○二二年）六月起施行的「跟蹤騷擾防制法」，上路逾一年，全國已累計逾百起的判決案例，且有諸多荒唐或光怪陸離個案，跟騷樣態千奇百怪，亦有少部分女性違反跟騷擾法，呈現台灣社會的變遷與多樣化。

觸犯跟騷法多男性 女性不到一成

台中市警局統計，違反「跟蹤騷擾防制法」多數是男性，女性比例不到一成，其中，台中地院首宗違反跟騷法判刑個案，竟是「女追男」，在某醫院短暫工作的林姓女子認識帥氣男醫師，離職後到醫院外盯梢守候長達五年，醫師無可奈何，遲至去年六月一日跟騷法上路後，才得以向警方報案，台中地院判處罰金二萬元。

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台中首宗判刑個案是「女追男」

新北市亦有一起特殊個案，陳姓女子去年九月和在網路認識的某大學助理教授首度見面，男方把她載到旅館後離去，又封鎖陳女的LINE帳號，陳女寫文章質疑男方羞辱她，再將此文傳給校方，還打廿多通電話到男方的研究室，台北地院今年九月判處罰金十萬元，緩刑二年。

雲林縣有一起被控不當「女追女」個案，洪姓女子被控從去年六月起，愛慕某女公務員，多次騎機車跟蹤，一審判處洪女徒刑六月。

於「男追女」中，以「不當追求」最多，其次是情侶情感糾紛，約佔報案數的二至三成，這部分又以男方糾纏求復合的比例最高，最恐怖的莫過於南投縣的卅三歲陳姓男子，和前女友復合不成，竟傳簡訊恐嚇、丟汽油彈恐嚇，被檢方聲請羈押獲准，但解除羈押後又跟蹤女方，更持刀興師問罪而再度羈押，南投地院判刑一年五月。

最誇張的「男追女」，莫過於台鐵蘇姓列車長（已調至內勤），去年六月起，愛慕女同事而跟蹤，甚至因糾纏女同事，導致列車遲發誤點，台中地院判處拘役八十五日，可易科罰金。

跟騷法的處罰範圍必須是「與性或性別有關」，而且不限於盯梢、守候、跟蹤尾隨，還包括透過郵寄、網路等干擾他人，新竹地區張姓高中生（已成年），去年十月起追求學妹，傳四次簡訊給學妹，詢問是否能聊「十八禁」，最後一次傳色情網站的連結，新竹地院判罰金二萬元。

值得注意的是，許多被控跟騷法的個案，並無具體「追求」行為，動機令人費解，例如台中市陳姓男子在去年八月，在一間公廁外攔阻陌生女子二分鐘，盯著對方笑，猛說「在尋找愛情」，台中地院雖依強制罪（攔阻女方）判拘役十日，但卻認為陳男並無「反覆」騷擾，違反跟騷法部分判決無罪。

中市陳姓中年男子，多次於女鄰居門外窺視，並入侵女鄰居住處剪破五件內褲，怪異行為令女鄰居恐慌，台中地檢署依違反跟騷法與毀損罪起訴。

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