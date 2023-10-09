贈房地防棄養 律師：明定負擔內容＋公證

資料照

2023/10/09 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣劉姓老翁附帶「孝順長輩」、「年節負責祭拜祖先」等條件，將房、地以贈與方式過戶給長子，但長子沒遵守約定被法院判准「撤銷贈與」。父母或祖父母贈與房地產給晚輩後被趕出、要不回的事時有所聞，律師張鈞翔建議，長輩用贈與方式把房地過戶給兒孫，若有附帶條件就屬附有負擔的贈與，最好能在成立贈與契約時，約定好受贈人應負擔的內容，做不到即撤銷贈與，且契約最好能公證，以避免日後訴訟時舉證上的困難。

避免兄友弟恭等抽象用語

張鈞翔指出，長輩贈與不動產予子女或晚輩時，如果是有附帶條件，如同新聞中的劉姓老翁一樣，想保障自身權利，最好能在成立贈與契約時，約定好受贈人應負擔的內容，且內容應具體明確，例如：劉姓老翁約定要住在該屋到百年後，或受贈人應按月給付一定金額的孝親費、受贈人應與贈與人同住等，避免抽象用語，例如：須父慈子孝、兄友弟恭等涉及主觀評價的用語。

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契約也要註明日後受贈人不履行負擔時，贈與人即可依民法第四一二條第一項之規定撤銷其贈與。而這些約定，最好能以書面契約記載明確，甚至契約予以公證，以避免日後打官司時舉證有困難。

張鈞翔說，如果雙方沒有此類附負擔的約定，贈與人只能在符合民法第四一六條要件時，即對於贈與人或其一定血親或姻親，有刑法規定的故意侵害行為，例如傷害、恐嚇等，或者對於贈與人有扶養義務而不履行的情形，才能撤銷贈與。但要注意，贈與人必須在知悉上面所說的情況一年內向法院提出撤銷贈與。

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