兩年半查獲侵權逾千億 破近萬案 台美日宣示 打擊盜版影音

警政署與美國在台協會、台日交流協會等單位，昨下午召開記者會，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/28 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕為維護我國智慧財產權，警政署全力打擊各類侵權案件，從前年一月至今年七月，兩年半來已查獲包括盜版機上盒及非法影音在內的各類侵權案件共九六七九件，逮一萬一八四九人，統計遭查獲的侵權金額達一三五四億三五九三萬元，為持續打擊智財犯罪，警政署與美國在台協會、台日交流協會等單位，昨共同宣示將合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

警政署長黃明昭表示，近年科技日新月異，財產權侵害問題也愈發嚴重，國內市面也充斥各類盜版機上盒及非法影音串流程式，且用盡各種方法規避警方查緝，不但使合法影視權益遭受侵害，還可能造成劣幣驅逐良幣的隱患。

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警署︰安博和小雲機上盒 侵權特別嚴重

警政署統計，已查獲各類侵權案件中，查獲的非法影音串流案件十九件、五十七人，其中兩款機上盒「安博」及「小雲」侵權案件特別嚴重，「熊愛影視APP」則是國內破獲首宗純以APP觀看盜版影片的侵權案件。

非法機上盒及APP 恐淪個人資安漏洞

警方表示，將持續從源頭掃蕩非法機上盒及竊訊機房，呼籲民眾切勿使用非法機上盒觀看未經合法授權之影視內容，也不要把非法機上盒設備及APP接上國內寬頻網路，這些都可能被有心人利用，淪為個人資安漏洞。

昨天會中，除美國在台協會經濟官樂美瓏、台日交流協會主任大木到場，還有 經濟部智慧財產局，以及多個相關智財權聯盟、線上影視與有線寬頻協會、廣電商業公會等民間團體人士出席。

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