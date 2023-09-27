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司法院將用AI草擬判決 律師團體憂複製過往偏誤

全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會等多個民間團體昨日在立法院召開記者會，就司法院開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書提出聯合聲明。 （記者陳鈺馥攝）

全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會等多個民間團體昨日在立法院召開記者會，就司法院開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書提出聯合聲明。 （記者陳鈺馥攝）

2023/09/27 05:30

〔記者陳鈺馥、吳政峰／台北報導〕司法院為減輕司法負擔，積極建置以TMT5語言模型為基礎的AI系統，用來草擬判決，律師公會等民間團體認為司法院應將資訊充分揭露，民團憂心若AI系統超脫「協助整理」範圍，將產生判斷錯誤、複製系統偏誤等風險。

全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會等民間團體昨天提出，資訊應充分揭露，司院須說明AI生成系統建置、監督訓練的範圍與方式；加強風險評估，司院應審慎評估AI生成系統使用方式，避免判斷錯誤、複製偏誤及司法信任風險；強化社會溝通，應召開公聽會、建立符合國際標準的使用AI規範後，始開放法官使用，勿讓系統「先上線後補票」。

台北律師公會人權委員會委員陳又新說，AI學習的資料是既有判決書，會不會認為舊有的判決都是對的，若是如此，台灣司法就會自此停格，不會再有進步，只會複製過往的錯誤，不會做出不同判斷，將加深既有觀念和偏執。

司法院暫不回應

民間司改會數位法小組召集人林俊宏表示，民間司改會曾就「簡化判決書」或「明文規定得由法官助理代為起草判決的範圍及權責」等方式提出草案，運用AI協助法官，若能適時減少法官不必要的勞力時間成本，亦為人民所樂見、提升司法品質所必要，然而相關的風險須謹慎評估。

司法院昨對民團的意見暫不回應。

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