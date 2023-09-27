自由日日Shoot》10保戶裝失能詐759萬 癱瘓竟能跑跳賽車 高調PO網

涉嫌詐領失能險的保戶還能在馬路上慢跑、警方發現中風失能的保戶竟能去賽道玩卡丁車。（讀者提供） 警方在保戶家中搜出大量開立未服用的藥物。（記者黃佳琳攝）

2023/09/27 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕康姓夫妻勾結保險公司許姓女業務員，由許女負責找保戶投保失能險，康姓夫妻再找醫生開立證明，助保戶取得殘障手冊後，總計向保險公司詐得七百五十九萬餘元保費，警方介入調查時，發現這些號稱中風失能的保戶，不但能跑能跳，甚至還可以去賽道玩卡丁車競速，康等十三人落網被依詐欺等罪送辦。

夫妻檔勾結保險業務員 13人送辦

刑事局指出，康姓（七十五歲）夫妻檔與許姓女業務員（五十六歲）從二○二○年開始合作，由許女負責找保戶投保失能險，再由康妻陪同這些保戶到醫院就診，並指導他們面對醫生詢問時，要裝出肢體癱瘓、失語或痴呆等失能狀態，等醫生開立失能證明後，康姓夫妻再替保戶們代辦殘障手冊，再向保險公司領取理賠金。

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保險公司查覺異狀後報警，警方介入調查時發現，這些領有殘障手冊的保戶，不但能正常走路、騎車、跑步，甚至到賽道玩卡丁車競速，事後他們還高調把自己的生活照PO在臉書跟親友分享，完全看不出有任何失能情形。

警方報請檢察官指揮後，七月起陸續傳喚康姓夫妻、許姓保險女業務員及十名保戶到案說明，並在這些保戶家中查扣大批藥品、藥療耗材，還有助行器、成人紙尿布、手機等證物；康男等人落網後坦承犯行，聲稱每次成功詐保後，可分得理賠金二至三成或廿萬元不等金額做為報酬。

警方懷疑醫生涉案 持續追查

警方透露，目前除了康姓夫妻等人落網外，還懷疑協助開立證明的醫生也知情並涉案，但因相關事證不足，暫時無法對醫生究責，仍將持續追查是否有落網之魚。

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