破靈骨塔詐團 扣1.3億現金

女子郭文蓮等人組靈骨塔詐欺集團，聲押禁見獲准。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/22 05:30

〔記者王定傳、陸運鋒／新北報導〕五十二歲女子郭文蓮等人組靈骨塔詐欺集團，向曾買過靈骨塔的民眾佯稱，有買家想買他們手上的塔位，但要搭配骨灰罐等商品才願購買，騙被害者掏錢，共有六十餘人受騙，損失至少五五○○萬元；新北地檢署指揮中和警分局發動搜索，查扣此類詐騙案的史上最高鉅額現金一億三四六三萬元、金塊、外幣及全台各地十五筆不動產、保時捷休旅車等物，粗估現金加上各式贓物的價值破兩億元，並依加重詐欺取財等罪嫌，聲押禁見郭女等十一人獲准。

逾60人被害 女首腦等11人收押

檢警調查，郭女等人成立空殼公司，藉著殯葬業背景，取得曾購買大量靈骨塔位的民眾名單後，喬裝成仲介殯葬商品的業務人員聯絡被害人，利用他們亟欲轉售心態，佯稱有買家要買塔位，但要搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等才願購買。

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檢警發現，集團成員會分飾多角，扮演業務與買家跟被害者見面，要求被害人給錢買上述物品、搭配成套以便包裹出售，等被害者給了錢、無力再付後，即誆稱買家不願購買塔位。

首腦住處 紙盒、鞋盒、牆壁都是錢

檢察官黃筱文指揮中和警分局，於九月十三日、十九日搜索郭女等人位於新北市三重、蘆洲、五股等處所，除查扣金塊等贓物及教戰守則等，令人傻眼的是，辦案人員在郭女住處內散落各地的紙盒、紙袋、鞋盒、雞精盒及牆壁夾層內，發現一億三四六三萬元鉅額現金，也一併予以查扣。

檢警破靈骨塔詐欺集團，查扣1.3億現金及相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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