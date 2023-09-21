揮扇驅趕遭虎頭蜂圍攻 20人瑞芳登山 2死

救護人員以肌肉注射施打腎上腺素，進行現場急救。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/21 05:30

入秋築巢期 易有攻擊性

〔記者吳昇儒、盧賢秀／新北報導〕一群來自雙北市的山友號召登山健行，共有二十人從新北市瑞芳東林寺出發，預定走到八分寮山，中午時分有人遭到黃腳虎頭蜂襲擊，緊張下揮扇驅趕，反引來群蜂；一行人逃竄過程中，有十一人遭蜂螫受傷，四人傷勢較重，四人之中傷勢更重的二人在救護人員搬運中即失去生命跡象，送醫不治。

消防單位提醒，現處季節轉變，蜂群較不穩定，易有攻擊性，有時登山步道沿線樹枝上易有虎頭蜂築巢，入秋前後虎頭蜂為護巢警戒，攻擊性特別強，登山民眾千萬要小心；此外，若被蜂螫咬，患部會有腫脹、劇痛、發熱等情，嚴重者可能呼吸困難、甚至休克死亡。

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網路號召 都60歲以上

警方調查，該群山友主要來自新北、台北市，透過網路號召集結，年紀都在六十歲以上，由六十二歲的吳姓領隊帶隊，上午九時三十分從東林寺出發，結果在途中遇到蜂襲，造成焦姓、胡姓男山友身亡，許姓、王姓男山友重傷，還有三男四女輕傷。

還有2人重傷 7人輕傷

同行的女山友指出，當時聽到有人遭蜂攻擊，揮舞扇子驅走後，反而引來大群蜂類襲擊後方隊伍，大家四處逃竄，有的人還被絆倒，位在最後方的四名山友遭到上百隻蜂類襲擊。

揮扇驅走 引來更大群

新北市消防局獲報第一時間派出二十輛車、五十三人前往救援，引導未受傷及輕傷者下山，另組人馬前往重傷區救援，抵達蜂襲點附近時，發現攻擊人的是黑色蜂類，長約三、四公分，樹枝上無巢穴，重傷的四人身上多處遭叮蟄。

一起爬山 夫亡妻心碎

其中焦男逃離時跌落五公尺深的山坡傷勢嚴重，另胡姓男子也不樂觀，救護人員緊急幫二人注射腎上腺素等藥劑後抬下山，但二人在搬運途中陸續休克及失去生命徵象。與胡男一起爬山的妻子一直守在救援集結點，等候丈夫消息，二人抵登山口由救護車送醫，最終仍不治。許男、王男的傷勢相對較輕。

馳援４消防員也遭蜂螫

救援過程中，有四名消防隊員也遭到蜂群攻擊，所幸未造成嚴重傷勢，仍繼續救援任務。新北市消防局第六大隊長羅億田指出，遇蜂襲不可攻擊、拍打來蜂，以及避免大動作揮舞。

新北市動保處昨晚證實，根據被咬山友的傷口及比對有人拍到的照片，認定是遭黃腳虎頭蜂的攻擊。

傷勢較重的許男在消防隊員陪同下，緩慢走到登山口，搭救護車就醫。（記者吳昇儒攝）

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