現場無蜂巢 2人遭百蜂螫全身發黑

被螫傷的民眾，傷勢集中在手跟頭部。（記者盧賢秀攝）

2023/09/21 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕二十名山友昨天到新北市瑞芳區八分寮步道登山，遭到蜂群攻擊，有二人死亡、九人輕重傷。王姓山友說，帶隊的人第一次走這條步道，沒想到遇到蜂群，其中有二人遭百蜂圍攻，相當可怕，他把蜂群引開也被螫傷。

八分寮步道 領隊也沒走過

在基隆醫院接受治療的王先生說，一行人昨天上午十時在登山口集合出發，走了大概一個半小時左右， 突然一群蜜蜂飛過來，其中有兩個人被至少百來隻蜜蜂圍攻，根本跑不掉，蜂群應是傾巢而出。

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他看到多人的手臂等處被叮得很慘，有人臉色發黑跌倒在地，他想引開蜜蜂，因此上前，結果自己的手部等多處也被螫傷，頭痛欲裂。

想引開蜂 被螫頭痛欲裂

王男說，帶隊的人第一次走這條步道，沒想到遇到蜂群，他沒有看到蜂巢，只看到一大群蜜蜂飛來；另一位和他一起送到醫院的許姓山友，送醫時躺在床上無法言語。

院方指出，傷勢最嚴重的焦姓與胡姓傷患，分別送新北瑞芳礦工與基隆台灣礦工醫院急救，到院前已無呼吸心跳；焦姓傷者送抵基隆台灣礦工醫院時，全身發黑、曈孔放大、四肢僵硬，經急救至晚上五時五十八分宣告不治；家屬哭倒在地，傷心欲絕。另名送新北瑞芳礦工醫院的胡姓傷患，約傍晚六時左右宣告不治。

其他輕傷的患者分別送到基隆長庚、衛福部基隆醫院救治，大部分是手部與頭部被螫傷，傷者有的疼痛不已、有人頭暈，治療後均已返家休養。

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