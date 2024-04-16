法官墜樓許宗力挨批「人補最少」 司法院說明了...

司法院說明法官人力增補情形。（記者吳政峰攝）

2024/04/16 11:48

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院法官李昭然11日墜樓離世，法官論壇把矛頭指向法官長期過勞、工作壓力過大，更有法官拿出數據批評司法院長許宗力任內的法官增額人數是史上最少，要求他下台負責；司法院對此說明，法官從考試進用到正式分發有3年的時間差，且總員額即將用罄，許宗力已指示爭取修法加人，請各位法官共同發聲。

有法官在論壇上指出，從統計數字看來，從台灣民主化之後的司法院長，許宗力在增加法官人力上，是歷年司法院長最低，甚至賴英照3年增加的人數都比許增加得多，許說「關於法官們反應的工作負擔過重問題，我一直很重視，這幾年來司法院也多管齊下，努力減輕法官的負擔，包括增補審判人力」，顯與客觀事證不符，難認屬實。

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司法院透過論壇回應，人力的前提是「員額」，人力緊箍咒「中央政府機關總員額法」是在2010年2月3日制定，同年4月1日施行，制定時第三類員額即「司法院及所屬機關職員（含法警）聘僱人員、駐衛警察及工友（含技工、駕駛）」為1萬3900人，但2010年司法機關總預算員額已編列至1萬2987人（總預算員額都是前一年的8月前就須編定送立法院審查），亦即接下來司法機關只剩下913人的員額可以使用。

司法院解釋，總員額法制定前，司法機關總員額增加幅度已大於制定後，許宗力上任時，總預算員額已達1萬3360人，距上限僅餘540人，許2016年1月1日就任後，2017年編列2018年預算員額增加189人、2019年增加203人、2020年增加148人，540人到2020年全部用盡。因此許在2019年底，向人事總處爭取提高總員額上限1萬5000人，若非如此，2021年開始，司法機關已無員額可用。

司法院說明，法官人力的主要來源是司法官特考，提出考試需求當年度考試後，錄取人員於次年7月開始為期兩年的司法官訓練，因此法官到位的時間需要3年。2017年至2022年分發流入的法官人力，都低於每年平均法官離退人數（55-60人），其間2021年甚至只分發19位法官、2022年只分發30位法官，可見法官人力缺口不是一夕造成，因總員額法的限制，增加1位法官，必須再加2倍輔助人助員額，因此也排擠到總員額的分配。

司法院表示，2019年底總員額上限提高為1萬5000人，2020年司法院隨即提報100位法官需用名額，接續2021年至2024年分為68人、80人、100人、100人。法官分發時間需要3年，2025年分發82位法官、接下來兩年更有100個考試錄取法官，扣除平均離退法官人數，有望增加法官人力，但都未及在許宗力任期屆滿前到位。

司法院指出，2018年之前，各審級法官與法官助理的平均配比大概是1:0.6，許指示從2018年至2020年實施法助增員3年計畫，現行法官員額（不含院長、庭長及審判長）與法助的員額比例已達1：1。

司法院指出，減輕法官工作負擔，員額與人力是其中重要的解方，但行政院人事總處對司法機關新增員額多有要求及質疑，且社會觀感對司法工作繁重程度似乎欠缺同感。許宗力已指示爭取修正總員額法，期能再提高司法機關總員額上限，也請各位法官發揮集體力量，共同發聲。

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