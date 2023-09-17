只犯1案賺400元 車手重判1年2月

等法院台中分院認為，三人以上共同詐財的法定本刑是一年至七年，王男雖坦承犯行，但未與被害人和解，且是累犯，一審的量刑妥適，維持原判。（資料照）

2023/09/17 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕還想當車手？一名王姓男子十三年前走私第一級毒品海洛因被判刑八年，出獄後沒有洗心革面，去年加入詐欺集團當車手，提領詐欺贓款二萬元，僅賺得四百元酬勞，卻被法院依洗錢、共同詐欺取財兩罪判刑一年二月，相當於每獲利一元的代價是坐牢一天又一個半小時。

賺1元 代價坐牢1天又1.5小時

判決書指出，高中肄業的王男，於二○○九年從台灣出境到香港，經中國轉至柬埔寨，花廿萬元台幣買海洛因，委託綽號「小黃」的男子走私到台灣，王男於二○一○年六月返回台灣，七月與不詳男子面交取回毒品，九月被警方逮捕。

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高等法院台中分院於二○一三年依共同運輸第一級毒品罪，將王男判刑八年，二○二一年五月執行完畢出獄，時隔一年多，他於去年八月加入「一路順」詐欺集團。

調查顯示，王男在集團擔任車手，負責提領詐欺贓款。去年十月廿八日翁姓民眾接到詐騙電話，騙子訛稱翁某在網路購買的拖把組重複下單，須到提款機操作退款，翁受騙匯款近五萬元，王男接獲通知於當晚九時至南投草屯碧山郵局領出贓款二萬元，轉匯至詐團的人頭帳戶，賺得四百元酬勞，警方循線逮捕王男。

觸犯洗錢、共同詐欺罪

南投地院認為，王男為累犯，同時觸犯洗錢罪與共同詐欺罪，判處判刑一年二月，沒收犯罪所得四百元。

王男上訴，主張他的犯罪所得甚少，一審量刑過重，請求輕判。高等法院台中分院二審認為，三人以上共同詐財的法定本刑是一年至七年，王男雖坦承犯行，但未與被害人和解，且是累犯，一審的量刑妥適，維持原判。可上訴。

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