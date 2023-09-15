徵家庭代工 人頭竟組詐團 坑11女600萬

陳姓男子等8人被移送法辦，警方查扣手機、電腦主機等大批贓證物。 （記者邱俊福攝及翻攝）

2023/09/15 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕曾提供人頭帳戶給詐騙集團使用的陳姓男子，今年在屏東自立門戶，租屋自行籌組「假投資」詐騙機房，短短三個月至少十一名被害人受騙，清一色都是女性，當中有九人是家庭主婦，二人為老師，財損金額高達六百萬元，刑事局偵二大隊第二隊經長期追查，上月搗破該機房，逮陳嫌等八人送辦。

被害老師、主婦全是女性

警方表示，近期分析多起假投資詐騙案件，發現均是先在臉書社群網站張貼徵求家庭代工等賺錢文章，騙取被害人信任後，再以話術誘其加入LINE帳號，隨後偽裝成投資老師，搭配假冒的「投資群眾」帳號，進行鼓吹、炒熱投資氣氛，製造投資獲利的假象。

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刑事局搗破機房逮8人

之後由二線話務機房成員，擔任「投顧老師」誘之以利，輔以話術提供假操盤資訊，誘騙被害人投入資金，詐取錢財。

警方經長期追查蒐證後，鎖定隱身於屏東市一處社區大樓內的詐欺機房，並查出該機房的負責人陳男，他與妻子就租住在機房附近。上月十五日，警方見時機成熟，前往查緝該處詐欺機房，逮捕現場管理者、話務人員等六人，隨後又赴陳姓夫妻租住處，將二人逮捕到案。

警方當場查扣手機、電腦主機、螢幕、網路分享器、筆電、攝影機等大批贓證物，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌，移送檢方偵辦，檢察官複訊後，諭令陳男十萬元交保，其餘成員各號以二萬元交保候傳，檢警持續擴大偵辦。

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