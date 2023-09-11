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台北內湖驚見雙屍 男女倒車內飄惡臭

台北市內湖碧山巖停車場發生一對男女陳屍車內，警方到場鑑識採證。 （記者陸運鋒翻攝）

台北市內湖碧山巖停車場發生一對男女陳屍車內，警方到場鑑識採證。 （記者陸運鋒翻攝）

2023/09/11 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市內湖區碧山巖停車場驚傳雙屍命案！有民眾昨上午發現一輛汽車內傳出惡臭報警，警方到場後發現一男一女陳屍車內，二人身上無外傷，排除外力介入，依他們皮膚腐爛程度，研判死亡超過十天，二人關係仍待釐清。

據了解，卅八歲簡男家住內湖區，廿七歲吳女則住在新北市蘆洲區，二人皆為待業中，簡男在上月廿五日於家中留下一封上頭寫有負面情緒字句，並提及剩餘存款的書信後即不見蹤影，家人發現後連忙通報警方協尋，但仍音訊全無。

內湖警分局調查，昨天上午十一時許，民眾經過停車場時聞到惡臭，發現其中一輛轎車四周佈滿蒼蠅，立即通報警方前來，但拍打車輛無人回應，破窗後才驚見一對男女陳屍車內，隨即封鎖現場調查。

民眾發現報警

警方勘驗現場時發現，簡男躺在副駕駛座，吳女則倒臥在後座，警方根據二人證件通知簡男胞弟及吳女父親前來認屍時，皆稱並不認識彼此，也不清楚二人關係，經調閱監視器追查，吳女上月底騎機車前來碧山巖，就再也沒有離去，研判二人死亡時間超過十天。

研判2人死亡逾10天

警方表示，已將二人遺體移置第二殯儀館，後續由檢察官及法醫相驗，並將二人手機送往鑑識中心解鎖，釐清關係及死因。

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