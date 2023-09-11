戰地假醫騙贖身 詐光單身女百萬

詐團傳戰地假照片博取信任，請求協助支付違約金。（記者陸運鋒翻攝） 詐團使用假醫師證件，自稱是被派駐敘利亞的聯合國醫師。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/11 05:30

傳假戰地照片博取信任

〔記者陸運鋒／台北報導〕單身許久的余姓女子，接到自稱被派駐敘利亞的聯合國醫師訊息，對方除每天噓寒問暖，還傳送假戰地照片博取信任，余女日久生情陷入愛情陷阱，對方稱只要協助支付違約金，就可來台灣與余女相見，余女陸續交付一百四十萬元後驚覺遭騙，警方最後誘出蔡姓女車手逮人，依法送辦。

據了解，從事服務業的四十三歲余女單身多年，四月期間被不明人士加入LINE帳號，對方佯裝是被派駐戰地的聯合國醫師，起初每天殷勤問候，接著傳送多張假戰地照片博取信任，更稱無法忍受當地戰火，讓余女心生憐惜，並墜入愛情陷阱。

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南港警分局調查，對方見余女上鉤以後，進一步誆稱只要將現金交給台灣的律師團隊，自己就可加速辦理離境流程，還能來台灣與余女相聚，余女深信不疑，四個多月來陸續與車手碰面六次，每次交付廿萬至廿五萬元現金，總金額一百四十萬元。

積蓄見底借錢 姊驚覺有異

據指出，直到余女積蓄見底、身無分文，最後向胞姊借廿五萬元，胞姊驚覺有異才向警方報案，警方將計就計與余女配合，八月下旬與對方相約南港玉成街超商面交時，逮捕五十三歲蔡姓女車手，查扣手機及玩具鈔等證物。

警方將計就計 面交逮車手

警方調查，待業中的蔡女有違反洗錢防制法、詐欺等前科，稱六次都是在台北車站面交，皆是接獲律師團指示前來取款，否認詐騙行為，但警方在其手機內發現相關跡證，詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源。

警方表示，「網路交友、異地情人」為詐騙集團慣用手法，民眾務必提高警覺，切勿上當，如有疑慮，可撥一六五專線查證防詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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