扮台僑騙想來台交往 2男慘淪詐團人頭帳戶

刑事局提醒，網路交友務必謹慎，不論用任何話術包裝，「交出提款卡」及「告知密碼」就是詐騙關鍵語。（刑事局提供）

2023/09/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團為騙取人頭帳戶，又有新劇本！在網路上扮演香港、新加坡台僑女子，謊稱欲搬來台與被害人交往生活，要先在台租屋，但海外匯款不便，請被害人提供金融帳戶，藉以騙取提款卡、密碼，二名男子上月先後上當，成為詐騙的人頭帳戶，帳戶遭凍結，成為幫助詐欺的共犯。

刑事局表示，上月中旬彰化陳姓男子在臉書認識自稱住新加坡的女網友「麗華」，二人相談甚歡，對方表示為了交往一起生活，有意移居來台，商量由陳男先租房子並裝潢好，麗華再來台相聚。

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稱匯款問題 要求借提款卡

麗華向陳男說，租房及裝潢費用會先匯十萬元新加坡幣給陳男，但因陳的帳戶未開通外匯實名制，無法在海外匯款，要求陳男加入「金管會王專員」的LINE請其協助，陳男聯絡上王專員後，王專員叫陳男把兩張提款卡寄給他，並告知密碼，處理好後再寄還給他，結果陳男沒有收到提款卡，反而被通知已成為人頭帳戶。

帳戶遭凍結 成助詐共犯

無獨有偶，台中市蔡姓男子在網路認識一名叫「靜欣」的香港女子，對方承諾要跟蔡男交往，並請蔡男先幫她在台租房，表明會先匯五萬元港幣房租給蔡男，但外幣匯款有問題，要求蔡男加「外匯局張專員」的LINE，蔡男將張專員加入後，張專員同樣叫陳男寄出四張提款卡並告知密碼，結局也是被利用為人頭帳戶。

交出提款卡、告知密碼 就是騙

刑事局提醒，不論用任何話術包裝，「交出提款卡」及「告知密碼」就是關鍵語，是詐騙集團騙取人頭帳戶的必要條件，民眾網路交友時務必謹慎，避免受騙。

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