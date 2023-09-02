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房仲：凶宅價格腰斬5至7折

房仲指出目前凶宅價格多落在一般房屋市價的5至7折。 （資料照示意圖，圖非新聞事件房屋）

房仲指出目前凶宅價格多落在一般房屋市價的5至7折。 （資料照示意圖，圖非新聞事件房屋）

2023/09/02 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名房東將房屋出租，未料房客的友人在屋內輕生，造成房屋成為凶宅。彰化地區的房仲業者指出，一般凶宅價格會是市價的五至七折，該名房東求償金額合乎常理，但請求賠償是否能成功？要依據法院判決結果。

房仲認為房東求償合理

彰化縣二林鎮在二○○一年發生「洪若潭滅門焚屍疑案」，全家五人死亡，其故居成為凶宅，一名北部李姓醫師以市價一半左右價格，花一千一百萬元買下其三千多坪豪宅，迄今附近土地都漲價，估算其市價超過六千萬元。

曾姓房仲業者表示，台灣民俗中，所謂「凶宅」是指有人在房屋內非自然死亡，一般人對此房屋退避三舍，買屋的人也怕買到凶宅，就算自己不害怕願意住進去，但日後要轉賣，價格一定大打折扣，目前普遍行情，凶宅價格落在市價的五折至七折。

房仲業者指出，近年由於房價高漲，越來越多人想從凶宅「撿便宜」，但一般來說，銀行不會提供貸款讓民眾買凶宅；至於買賣凶宅常見的糾紛，是入住後是否有「靈異事件」發生，賣者說沒有，買的人說有，所以想買凶宅者，最好和屋主要求能否「試住」，避免日後不必要糾紛。

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