法界建議房東 簽凶宅賠償特別條款

彰化一名房東出租的房子有住客輕生，房東認為房屋變成凶宅，求償120萬，但法官認為房東無法舉證房屋毀損或破壞，判免賠。（資料照）

2023/09/02 05:30

判決沒標準 初一十五不一樣

〔記者吳政峰／台北報導〕住客在租屋處自盡，房東能否向亡者繼承人求償？目前司法實務有兩派見解，一派認為房客輕生已使房屋淪凶宅，價值貶損，繼承人應賠償房東損失；另一派認為，租客自盡時只想著了結生命，沒有故意或過失不法侵害房東權利，不符合民法侵權行為損害賠償要件，繼承人免賠。面對現今判決沒標準，初一十五不一樣，有律師建議，房東應在租約上特別約定凶宅賠償條款，以維權益。

伯衡法律事務所所長翁偉倫表示，房屋買賣交易契約均須載明物件是否為「凶宅」，若隱匿，不只面臨賠償，還可能有詐欺問題，依社會通念，凶宅影響買家購入意願，價格較周遭物件低，因此，租客若在租屋處內輕生，確實會造成房價貶損，侵害房東財產權。

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另一派主張租客自盡導致房價下跌，只影響房東「權益」而非「權利」，無須賠償；也有不少法官認為，就算房子變成凶宅，但房東在賣掉房子前，都沒有實質損失，不應要求房客的繼承人賠償。

翁偉倫認為，凶宅降低交易可能性與價值，應屬財產上的權利受損，就算交易前的損失尚未實現，但凶宅市價確實已降低，這可透過鑑價得知價差，有客觀事實基礎；房子若成為凶宅而導致沒人要買或租，房東不僅未能從中獲利，還得支出房屋、地價稅，損失更大，不應倒果為因，以沒賣掉為由認定房東未受損。

宇軒國際法律事務所主持律師廖芳萱分析，另一派認為繼承人是否應賠償，應符合「故意或過失不法侵害他人權利」要件，房客輕生前只想著如何了結生命，屬瞬間意念，不會顧慮是否影響房價，難以認定有直接或間接貶損房價的主觀故意，不構成侵權行為，繼承人無賠償責任。

廖芳萱提醒，房東若主張損害賠償碰壁，或可改試「債務不履行」加害給付，建議房東可在租屋契約上特別約定，若屋子成為凶宅，房客應負損害賠償之責。

最高法院至今模糊處理

一名法官分析，法官會判房東敗訴，可能是覺得繼承人遭逢喪親之痛，又要負責賠償，太不人道，因此緊密扣著法條，助其解套；目前雖有兩派見解，但最高法院至今模糊處理，他呼籲本案攸關房東權益，最高法院收案若認有積極歧異，有提交大法庭統一見解的義務，勿再迴避。

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