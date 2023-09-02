住客輕生「未損屋功能」／出租淪凶宅 房東求償敗訴

彰化一名房東出租的房子有住客輕生，房東認為房屋變成凶宅，求償120萬，但法官認為房東無法舉證房屋毀損或破壞，判免賠。（資料照示意圖，圖非新聞事件房屋）

2023/09/02 05:30

友人出面租屋 她是保證人

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名房東將房子出租給林姓房客，林男又把房子交給一名林姓女子居住，沒想到林女在屋內燒炭輕生，房東認為該屋已成凶宅，要求林男及林女兒子應賠償房屋減損價值一百二十萬元，但彰化地院法官認為，林女輕生行為未造成房屋毀損，房東也無法舉證林男及林女有任何故意或過失，最後判處房東敗訴，可上訴。

現行審判界對凶宅價值的判決標準不一，有判決認為選擇結束生命的方式，應注意避免造成他人損害，房屋成為凶宅確實會貶值，依此判房東勝訴；也有判決認為房價下跌是抽象損失，房屋沒有確實受損而判決房東敗訴。有法界人士建議，最高法院應統一見解，避免法律秩序產生混亂。

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友人把屋交給她住 她輕生

判決書指出，這名房東於二○二二年七月間，以月租金一萬二千元出租予林男，由林女擔任連帶保證人，隨後林男將房屋交給林女居住，但林女住了一個多月後，就在房屋內輕生死亡。

房東認為，林女在此屋內輕生，且此行為仍不被社會大眾所接受，是故意違背善良風俗，導致房屋成為凶宅，房屋經濟價值貶損，已構成侵權行為，在林女死亡之後，即向其繼承人求償；另外，林女輕生事件讓房子變凶宅，造成交易價值減損，而林男為承租人，本應盡善良管理人責任，卻未能阻止此事發生，因此也認定林男未能承擔承租人責任，而一併請求其連帶賠償。

簽約人及繼承人都判免賠

法官審理後，認為林女輕生行為是否故意悖於善良風俗？房東無法提出可證明，且輕生行為甚多，除常見的憂鬱症等精神疾病所致，也可能出於瞬間意念所為。另外，一般人在輕生時，僅剩存活與否的意念，何來對損害房屋價值的故意？

法官指出，客觀上林女輕生行為沒有對房屋造成形體毀損或破壞、也未使功能減損、喪失，認定原告請求賠償無據。

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