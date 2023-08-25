新北行人地獄嚴重 交長：協助改善

洪姓男子昨日凌晨酒駕途經新北市五股洲子洋重劃區，撞上一名晨運過馬路的老翁，警、消趕抵將傷者送醫，逮捕洪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/25 05:30

〔記者吳仁捷、鄭瑋奇、甘孟霖／綜合報導〕男子洪伯軍昨清晨酒後駕駛BMW汽車，行經新北市五股洲子洋重劃區，高速撞上晨起遛狗穿越斑馬線的王姓老翁，王翁全身多處骨折，命危搶救中，警方對肇事駕駛酒測，酒測值高達零點四二，將他逮捕法辦。警方調查，當時燈號為閃黃燈、行人王翁行經斑馬線，有絕對路權，確切車禍肇因進一步調查中。

遛狗翁遭BMW酒駕撞上

這已是新北市五天來，第二起車輛撞上穿越斑馬線行人的傷亡案件，交通部長王國材表示，不論是酒駕、公車、計程車，撞上走在斑馬線上的行人，絕對都有問題需要改善，尤其是在新北市，近期這個情況確實有點嚴重，他已請交通部道路交通安全委員會積極協助新北市，一定要加速路口斑馬線退縮工程、行人時相調整等改善作為，預計八月廿九日開會共同研商改善作為。

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新北交通局：加強取締

新北市交通局表示，新北市上半年酒駕死傷案比去年同期減少，會再加強取締酒駕。

據了解，廿九歲塑膠廠工人洪伯軍昨天凌晨四時，駕白色BMW轎車搭載三名友人回新北住處，途經五股區芳洲八路、新城八路口時，撞上過斑馬線的七十歲王翁，王彈飛落地，愛犬也遭撞留在現場，洪嫌嚇得停車查看。

警、消到場時，王翁已無氣息，送醫後在加護病房救治，尚未脫險；因洪嫌酒測值超過每公升零點二五毫克，車上三名乘客也被警方依法處以六千元以上、一萬五千元以下連坐罰鍰。洪嫌供稱，與友人到台北喝酒，只喝一杯調酒。

新北市於十九日上午近十時，也傳出八十二歲林翁，依行人綠燈號步行經過中和區壽德街與民德路交叉路口的行人穿越道時，遭左轉的台北客運公車撞上，送醫不治。

斑馬線上死亡 每年逾20人

道安會表示，根據統計，行人在斑馬線上近年來的死傷人數，二○一八年廿四人死、一一五七人傷，二○一九年廿一人死、一一六六人傷，二○二○年廿五人死、一○九五人傷，二○二一年廿人死、一○四八人傷。

警、消趕抵將傷者送醫。（記者吳仁捷翻攝）

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