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警栽槍逼改口供破假案 小隊長判7年

時任北市大安警分局小隊長趙俊明栽槍搶績效，一審判刑七年、併科罰金八萬元。（資料照）

時任北市大安警分局小隊長趙俊明栽槍搶績效，一審判刑七年、併科罰金八萬元。（資料照）

2023/08/19 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕時任台北市警局大安分局偵查隊小隊長趙俊明，前年被董姓線人檢舉涉嫌栽槍，檢方查出趙員為求辦案績效，不擇手段提供槍彈，教唆線人賣槍，自己則埋伏抓人、威逼買槍的嫌犯改口供。台北地院昨依非法轉讓槍枝罪、行使公務員登載不實文書罪，將趙判處七年有期徒刑、併科罰金八萬元；可上訴。

董男未到案，將被發布通緝。

檢方查出，趙員於二○二○年五月查獲董姓犯嫌有槍枝，假借可幫警方追查槍枝上游、爭取減刑，藉此吸收董男為線人；二○二一年三月，趙員接獲董男線報，指吳姓男子想向董男買一把槍，趙員要求董與吳議價，談妥以八萬五千元成交。

線人怕遭出賣 PO網爆料

同月十六日晚間十時許，趙員提供一把手槍與六顆子彈給董男，指示董男藏放到吳男的住處附近，藉口找吳男到藏槍現場清點交貨，趙員則在一旁埋伏，藉機逮人。

吳男落網後，趙員再度故技重施，宣稱可幫他爭取減刑，逼迫吳男改口供，要求吳供稱是向綽號「鳳梨」的賣家買槍。

但後來，配合趙員設局的董男，擔心日後遭趙員出賣，於是暗中蒐證自保，並PO網爆料，趙員栽槍的劣跡才曝光，檢警調查後起訴。

台北地院昨認定趙有罪，二罪合併判處七年徒刑，但未提供判決理由。

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