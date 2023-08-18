包養躺著賺？小心人財兩失

網路男蟲洪魁斈被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局逮捕的網路男蟲洪魁斈，十年前就假冒知名健身俱樂部股東，以包養行騙在健身俱樂部打工的女大學生，這次重操舊業，同樣把不少金融界貸款等部門的女業務員騙得團團轉。「包養」是一種特殊的色情交易行為，通常雙方認為應隱密進行，也因此極易成為財色騙徒犯罪的溫床。

刑事局提醒，隨著行動裝置與社群媒體的發達，詐騙手法推陳出新，若接獲可疑或陌生的通訊聯絡，務必確實採取停、看、查三步驟，避免成為詐騙對象。

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刑事局警官指出，利用「包養」行騙的模式非常多，最常見為假扮富商，刻意秀出名錶、名車等假行頭，卻要求先碰面發生親密關係，一個禮拜後才付錢，或者給予支票，實際上是根本領不出來的芭樂票，吃到甜頭後即人間蒸發。

另有裝闊的男蟲，雖帶著欲給人包養的對象吃吃喝喝，期間會反過來、以沒有帶提款卡等各種名目，向被害人借錢，遂行騙財騙色。

去年底，一名陳姓男子看到女網紅於聊天室發文要求包養，誆稱可以每月四萬元包養她，並訂下條件為每月發生四至五次性關係，見面當天可先支付二萬元費用，結果陳男開車接到對方後，直接在車內上下其手猥褻，抵達旅館後，再藉口身上沒錢，離開現場，台北地檢署今年將陳男依詐欺得利、強制猥褻罪起訴。

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