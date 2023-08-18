前棒球國手殺女友癌末 嘉監拒收

前少棒國手陰經龍，殺害女友被判刑15年，因罹患口腔癌第四期，被嘉監拒收。（資料照）

2023/08/18 05:30

陰經龍10萬交保 死者弟憂家屬人身安全

〔記者林宜樟、王善嬿、王捷／嘉義報導〕前少棒國手、有三冠王之稱的台電嘉義區營業處員工陰經龍，不滿張姓女友提分手，去年三月二十二日拿水果刀刺死張女，法院依殺人罪判處有期徒刑十五年，本月九日發監執行；陰經龍因罹患口腔癌第四期，嘉義監獄依監獄行刑法規定，由醫師進行評估，有第十三條第一項第二款「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」情形，昨拒絕收監，嘉義地檢署諭知陰經龍不得騷擾被害人家屬，十萬元交保，責付家屬帶回。

張女胞弟昨得知時說，陰經龍殺人手段凶殘，「難道癌末就可以殺人不用關？」他擔憂陰經龍若有行動力能外出，恐會對被害人家屬不利；張女胞弟認為，殺人犯若癌末應「戒護就醫」，若因癌末出監，更有可能豁出去，不顧一切傷人，他認為矯正機關至少要有可收容癌末重刑犯的安寧病房或適當處所，否則被害人家屬將活在恐慌之下。陰經龍昨由妹妹陪同，媒體詢問「有沒有向被害人家屬道歉？」陰經龍的妹妹答，「我們很誠心誠意的道歉，請放過我們吧」。

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檢諭知不得騷擾 責付家屬帶回

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，陰經龍已屬癌末，法務部矯正署依照監獄行刑法，評估受刑人能否生活自理，經矯正署醫師審查、台中監獄附設培德醫院評估不予收治，矯正署十七日准予照辦。江金星表示，已函請轄區分局，不定期到陰經龍住處訪視，確認其身心狀況是否痊癒、能否入監執行，並請警方對被害人家屬提供巡邏等安全維護，由犯罪被害人保護協會持續關懷。

陰經龍因不滿張姓女友提分手，去年三月十七日在兩人工作地點台電嘉義區處配電中心談判，談判破局；三月二十二日上午陰經龍持水果刀前往張女辦公室，朝張女連刺五刀，其中一刀深及心臟，張女大量出血死亡，張女的外甥女在場見狀欲上前阻止，陰男還持水果刀朝她揮舞、恫嚇她「如果敢阻止，我連你也殺」。

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