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    自由日日shoot》退休國小校長陳漢志 剛選上通霄鎮長就搞錢

    陳漢志是國小校長退休，二○一八年以政治素人之姿投入通霄鎮長選舉，首度從政即當選。（中央社檔案照）

    陳漢志是國小校長退休，二○一八年以政治素人之姿投入通霄鎮長選舉，首度從政即當選。（中央社檔案照）

    2023/05/25 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮前兩屆民選鎮長都爆發貪污案，且都是在任期中停職，苗栗縣政府接連指派代理人，使得通霄鎮於二○一七年起，至去年底新科鎮長張可欣上任，通霄鎮長共換了六人，創下地方自治史的罕見紀錄。

    前兩屆鎮長都貪污 五年換六人

    二○一七年三月，時任通霄鎮長徐永煌因工程採購弊案涉嫌圖利、貪污遭停職，苗栗縣政府先後指派鎮公所主任秘書呂廷泓、縣府簡任秘書潘志明代理鎮長至任期結束。

    陳漢志接著於二○一八年當選鎮長，利用公所太陽能光電招租向廠商索賄，於二○二一年九月被起訴羈押，縣府依地方制度法予以停職，並派時任簡任秘書陳永賢代理鎮長。

    涉貪交保請辭 時任縣長徐耀昌還慰留

    陳漢志獲交保後主動請辭，依地制法規定，他在尚未被法院判刑確定前，仍可復職，時任縣長徐耀昌也表達慰留，不過陳漢志堅決請辭，縣府尊重其個人意願，受理辭呈後由陳永賢持續代理；去年四月，縣府改派退休消防局長徐新淵代理至任期結束。

    陳漢志當過國小老師、主任，一直做到國小校長退休，執教多年的他可謂形象清新，因而二○一八年以政治素人之姿投入通霄鎮長選舉，首度從政即當選。

    但其選舉期間的競選手法已引發爭議，被檢舉以提供喪家免費接駁車服務的方式賄選，檢方將他起訴，但法官認為他的服務對象不限於通霄選民，不構成選罷法的賄選罪，判陳無罪定讞。

    雖然他從選舉官司脫身，但貪念不減，收賄案被起訴後，苗栗地院法官審理認為，陳漢志就任鎮長之初，就和機要秘書陳志豪、鎮務顧問黃晏樂，共同謀議向廠商要求賄賂，換句話說，他一坐上鎮長寶座就謀議要搞錢，並安排黃晏樂當他的分身，穿梭於廠商之間「找財庫」。

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