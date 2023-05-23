夭壽! 疫期車站口罩販賣機賣假貨

鄭淳池等人製造印有「中衛防疫」等字樣的醫療口罩，魚目混珠「中衛」品牌，公開在北捷等車站內的口罩販賣機販售。圖為北捷口罩販賣機，非案發機器。（資料照）

2023/05/23 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕中衛防疫消毒包等三家公司負責人鄭淳池，涉嫌與水福生技實際負責人張永豐合謀，未經口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司（中衛公司）的授權，就製造印有「中衛防疫」等字樣的仿冒醫療口罩，公開在車站內的販賣機販售，不法獲利十五萬五九八五元。台北地檢署昨依違反醫療器材管理法起訴鄭男等七人，另一併起訴中衛防疫消毒包、水福生技等兩家公司法人。

中衛防疫魚目混珠中衛 求處重刑

起訴書指出，張男犯後將罪責全部推卸給他人及下屬，建請法院審酌其犯後態度、所為對社會所生危害程度，從重量刑。扣案的仿冒口罩均建請法院宣告沒收。

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檢方查出，鄭淳池身兼中衛防疫消毒包、物販物聯網、台北樂搖搖信息科技等三家公司負責人，涉嫌於二○二一年六月至去年五月間，夥同張永豐及其旗下員工，製造印有「中衛防疫」、「凱笙醫療用口罩」、「士誠醫療用口罩」等字樣的仿冒醫療口罩，分別在台北車站、台北及桃園捷運站內，承租販賣機販售。

水福生技另偽造「新加科技」口罩，於外包裝印上「品名：新加一般醫療用口罩」，並標註新加製造廠的地址，透過水福生技的官網販售。

全案經民眾及新加公司員工舉發後，檢調才掌握鄭、張等人涉冒用受害公司商標的劣跡。

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