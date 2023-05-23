38億蓬萊陵園 查封將拍賣／展雲吸金百億 欠百萬地價稅

行政執行署宜蘭分署人員已前往查封。（記者吳昇儒翻攝）

2023/05/23 05:30

〔記者吳昇儒、李信宏／綜合報導〕展雲事業股份有限公司涉嫌以投資墓園為由吸金一八二億元，今年二月被台北地檢署依違反銀行法起訴，負責人鍾克信逃逸被通緝，由於該公司將「蓬萊陵園」部分園區，信託給吳姓律師管理，卻未繳交逾百萬元地價稅，被移送行政執行署宜蘭分署執行，目前已完成現場查封程序，若仍未繳納欠稅金，將於七月進行拍賣市價約三十八億元的近萬坪的殯葬用建地。

負責人鍾克信落跑前信託

據了解，該公司位於新北市金山區仰佛大道擁有逾五萬坪殯葬土地，二○一九年將其中近萬坪土地，信託給吳姓律師管理，當時都有依規定繳交約五十萬元的地價稅，但二○二一及二○二二年卻未繳納約百萬元地價稅。

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宜蘭分署曾通知受託人處理欠稅事宜，對方表示展雲公司已停業，聯繫不上負責人，對其受託土地將進行拍賣以清償欠款沒有意見。

鍾克信失聯 律師也沒轍

宜蘭分署執行人員經估價公司評估，該筆近萬坪土地屬於殯葬用建地，可於上方興建建築物，市價約達三十八億元，若屆時負責人仍不出面繳納欠稅，預計將於今年七月進行拍賣，以拍賣價金抵償欠稅，已確保國家債權實現。

塔墓只有使用權 恐得搬遷

執行官初步了解，該園區有許多民眾購買使用，將先人放置於該處，但因展雲公司當時出售是塔位或墓地的「使用權」，只能算是同意民眾可以永久租用，並沒有將土地賣給民眾，未給予土地持分，萬一該筆土地真的遭到拍賣，可能要跟新買家協商，是否同意讓原本的「租客」繼續使用。

新北市政府民政局表示，經查在一九八二年時，由當時的台灣省政府核准設立私立銘恩孝園花園公墓，多次易手後改由展雲公司經營，核准的殯葬設施範圍是十四．三六五八公頃（約四萬三四五六坪），依規定，業者僅可在核准的範圍內經營殯葬設施，包括墓地或納骨塔等。

民政局指出，因為核准的合法使用面積是四萬三四五六坪，據指出該公司擁有逾五萬坪殯葬土地，仍須再比對地籍圖、清查土地地號等，才能釐清是否涉及違規使用。

「蓬萊陵園」有五萬坪，其中一萬坪市值約三十八億的土地因未繳逾百萬元地價稅已被查封，七月將拍賣。（記者吳昇儒翻攝）

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