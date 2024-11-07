高雄男嬰頭部重創不治！媽媽稱「150公分高床上跌落」 檢方不信

高雄驚傳虐嬰致死案，檢警依殺人罪法辦23歲母。圖為偵辦的仁武警分局。（資料照）

2024/11/07 19:16

首次上稿 17:42

更新時間 19:16（媽稱從150公分高上舖跌落）

〔記者洪定宏／高雄報導〕23歲吳姓女子與30歲李姓男子去年生下男嬰後，因家庭經濟不穩定求助，被列為脆弱家庭，吳女也有照顧男嬰疏忽的紀錄；不料昨（6）日下午，已1歲5個月的男嬰緊急送醫後，今天凌晨宣告不治，檢警獲報，依殺人及傷害致死罪嫌法辦吳女。

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吳女辯稱，男嬰是從上下舖床的上舖跌落，落差約150公分，否認凌虐，但男嬰頭部重創、臉部受傷，檢方不採信，已聲請法院羈押禁見。

據了解，吳女與同居人李男、男嬰原本住在高雄市左營區，曾被檢舉家暴男嬰，但社會局調查認定為照顧意外疏忽，後來搬到大社區，主要照顧者仍是吳女，李男則工作養家。

不料，昨（6）日下午3點多，吳女發現男嬰從床上跌落後眼神呆滯且呼吸急促，趕緊送醫治療。院方發現男嬰頭部重創，雖全力搶救，但今（7）日凌晨1點多宣告不治。

社會局表示，吳女去年7月曾因家庭經濟不穩定求助，列為脆弱家庭協助，會同慈善單位提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導，並轉介托育及就業。

去年12月曾接獲家暴通報，但調查認定為男嬰翻身時，臉部撞護欄瘀傷，評估為照顧意外疏忽，社會局持續追蹤關懷，最近一次是今年10月29日，吳女到社福中心領取物資，聲稱孩子交給鄰居照顧；男嬰的確切死因，由檢方相驗釐清。

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