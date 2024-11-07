北市10月詐欺案近2千件財損約22億 「假投資」詐逾15億最驚人

北市警刑警大隊大隊長盧俊宏說明受理詐欺現況與策進作為。（記者邱俊福翻攝）

2024/11/07 19:01

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署啟用「打詐儀錶板」，即時呈現各縣市警局受理詐騙案件狀況後，北市警局今分析上月資料，發現受理高達1986件、財損21億9770萬元，當中「假投資」雖不比網路購物詐騙件數多，財損卻達逾15億元最高，而「打詐儀錶板」統計也顯示北市上月受理件數、財損，跟各縣市相比雖非最多，但跟自己前月相較，增加的件數、財損卻居各縣市之冠，值得注意。

北市警局表示，分析「打詐儀錶板」上月北市受理案件情形，前5大詐騙類型依序為「網路購物詐騙」、「假投資」、「假買家騙賣家」、「其他消費糾紛等」，以及「假交友投資詐財」。其中，以「假投資」詐騙案件財損金額占比最高，案件數占20%，財損金額則占比高達69%，超過15億元。

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詐騙集團主要透過養、套、殺的劇本，在2至3個月的過程餵養股市資訊或是報牌，讓民眾獲得利潤，再設圈套讓民眾加入「投資群組」，初期會提供小額出金，深信假AAP上的獲利數字，加上在群組中的「老師助理」、「老師秘書」關懷問候之下，持續投入大筆金額，直到對方開始假藉帳戶被鎖、須支付手續費等理由無法領出獲利，被害人才知道是遭詐騙，此時被害人通常已身無分文，甚至將不動產借貸、信貸，還要背負高額債務。

北市警局表示，為防堵民眾受害，已與金融機構建立聯繫管道，加強第一線臨櫃攔阻，今年1至10月合作攔阻金額超過18億，為六都最高。近期也將「打詐儀錶板」數據及真實詐騙案例資訊，透過放置立牌於金融機構，提供臨櫃提、匯款民眾觀覽，希望正陷於假投資詐欺陷阱的市民，能及時停止匯款，阻止進一步財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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