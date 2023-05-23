5萬坪蓬萊陵園只查扣萬坪 投資人憂求償無門

展雲以投資墓園為由吸金一八二億元，負責人鍾克信遭通緝。（資料照）

2023/05/23 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕殯葬業者展雲事業有限公司九年來向近萬名投資者吸金一八二億元，負責人鍾克信卻逃逸遭通緝，導致目前展雲公司位於金山區的土地雖有五萬多坪，投資人仍擔心求償無門，但法界分析，被害人仍可循「被動」方式由院檢扣押、或「主動」提告等兩種方式追償。

法界：被害人也可主動提告追償

宇軒國際法律事務所主持律師廖芳萱表示，鍾克信已被檢方認定，透過展雲公司假藉投資墓園名義吸金，而墓園所在土地，無論是否信託在律師名下，均可依刑事訴訟法第一三三規定，即「為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人的財產」扣押之。

請繼續往下閱讀...

廖芳萱說明，檢察官偵查時，可提出書狀向法院請求扣押財產；審判階段，法院也可裁定扣押展雲公司土地，包括已信託給律師管理的近萬坪土地，日後可按比例賠償給被害投資人。

曾任檢察官、法官的律師呂俊杰解釋，一般來說，吸金案的被害投資者，可主動向被告提起刑事附帶民事求償；法院審理「附民」案件時，會以刑事判決做為認定基礎，代表鍾克信即便因逃逸遭通緝，民庭法官仍有可能「一造辯論（法律賦予到場的一方，可聲請單方辯論而為判決，避免案件拖延）」判決，不會影響確定判賠結果。

不過呂俊杰也提醒，目前看來可扣押用以賠償的財產，包括展雲公司本身，以及鍾克信個人被認定為犯罪所得的財物，一旦公司、個人財產均歸零（脫產），判決可能只是一張白紙，實質意義不大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法