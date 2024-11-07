刑事局疑內鬥爆黑函！4警被檢舉摩鐵找「傳播妹」歡唱 還白吃白喝

針對警紀檢舉案，偵查隊長喊冤，中市警局第六分局（圖）則表示配合警政署調查。（資料照）

2024/11/07 18:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕前刑事警察局三線二星警政監林明佐，被控於擔任台中市警局刑事警察大隊長期間，收賄與博弈集團勾結當「內鬼」，警政署與中市警局近期大力整紀律並調整人事。此敏感期間，卻有匿名信函，檢舉台中市第六分局的偵查隊長，與刑事局派駐中部的兩位警官、南投縣仁愛警分局警員，到不正當場所（列管場所）飲酒，還叫來「傳播妹」作樂。這位偵查隊長則喊冤說，他與妻子到餐廳慶生，巧遇警官同袍，應對方邀請而到汽車旅館，之後隨即離開，對方如果叫來「傳播妹」，他也早已離開而不知情，他沒有違法犯紀。

此案已由警政署內部調查中，對此，中市警局六分局今天（7日）傍晚指出，該分局配合警政署實施風紀調查，經查該分局偵查隊隊長，確實於今年10月17日受友人邀約餐敘，餐後再前往西屯區市政北七路某汽車旅館的附設KTV包廂唱歌，全案已由警政署及中市警局專案調查中，如涉違法違紀情事，將依法查處，以維警察紀律。

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據指出，上述檢舉信函指控，偵查隊長與刑事局中部兩位警官，以及南投一位員警，上月17日到設有KTV包廂的汽車旅館白吃白喝，還叫來「傳播妹」助興，其中，刑事局已經將兩位警官調職。

至於被指控的六分局偵查隊長則喊冤說，當天他的妻子生日，夫妻兩人到餐廳慶生，巧遇兩位警官同袍，對方邀請他續攤，盛情難卻之下，他遂於慶生之後，獨自一人到上述汽車旅館，卻見在場人士有點複雜，於是就很快離去，停留時間甚短，並無白吃白喝，如果真有「傳播妹」到場，也是在他離去之後，他並不知情，受此檢舉風波牽連，他深感冤枉與無奈。

中市警方則流傳，此一檢舉可能是近期正值人事調整與紀律整頓的敏感期間，可能是人事鬥爭等因素，而有此一匿名檢舉，此一涉嫌風紀案，仍由警政署等單位釐清中。

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