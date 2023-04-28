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    首頁　>　社會

    女報案遭性侵失聯成浮屍 頭七逮惡狼羈押

    新北市三重淡水河畔22日發現一具浮屍，警方追 查為18日報案遭性侵女子。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重淡水河畔22日發現一具浮屍，警方追 查為18日報案遭性侵女子。 （記者吳仁捷翻攝）

    2023/04/28 05:30

    〔記者吳仁捷、王定傳／新北報導〕新北市三重忠孝碼頭附近，廿二日發現一具女浮屍，警方清查身分，赫見廿三歲死者四天前報案遭人性侵，其母親獲悉難掩哀慟，透露愛女遭性侵後鬱鬱寡歡，未料失聯一天後接獲噩耗；新北檢警在廿五日死者頭七當天，逮獲涉嫌性侵的洪男送辦，檢方複訊後認為，洪嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

    新北市三重警方廿二日下午四時許接獲報案，指三重區環河北路堤外、淡水河畔自行車道旁發現一具女浮屍，初步查驗遺體無明顯外傷；警方過濾身分，發覺死者四天前曾報案遭性侵，當時三重警分局偵查隊女警陪同這名女子驗傷、製作筆錄。

    警方循線查緝四十歲洪男到案，打粗工的洪男否認犯案，辯稱他和死者認識，四月中旬對方曾到他住處，期間發生性關係，雙方你情我願。

    23歲女回家崩潰痛哭 母陪同報案

    死者母親告訴警方，愛女四月中旬某天返家性情大變，母女深聊後，愛女崩潰痛哭說出遭洪男性侵，之後幾天鬱鬱寡歡；女子母親除持續安撫，並於十八日陪同女兒報案。

    未料報案後隔天晚間，母親連繫不上女兒，尋找未獲，二十一日報案協尋，結果二十二日即傳來接獲噩耗。死者母親泣述，如果真如洪男所稱是合意行為，愛女事後怎可能心情鬱悶，希望檢警查明真相，還給愛女公道。檢方指示冰存遺體，將於今日解剖查明死因。檢警訊問洪男後，認定被告涉嫌妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌，新北地檢署向新北地法院聲請羈押禁見洪男獲准。

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