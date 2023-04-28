專家︰傾聽性侵受害人心聲 尋求專業治療

新北市三重淡水河畔22日發現一具浮屍，警方追 查為18日報案遭性侵女子。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/04/28 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市一名二十三歲女子遭性侵，出現負面情緒，母親設法安撫，二十二日在新北市三重忠孝碼頭發現女子浮屍。新北市政府「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任許芝綺表示，性侵案的受害人後續仍要面對身心的創傷，非常需要家人及朋友的支持、陪伴、守護，勿讓被害人孤軍奮戰、不要孤單面對後續的問題。

許芝綺指出，不論男女都可能遭受性侵害，被害人都會有創傷反應，外界切勿有性別刻板印象或甚至責備、怪罪被害人，例如指責被害人穿著清涼或深夜晚歸才會造成等，這將造成被害人更不敢對外求援、自我封閉而走不出創痛。

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她說，性侵害是對人格尊嚴及人身安全的嚴重侵害，性侵害經常引發被害人的創傷反應，包括對人的不信任、自責、焦慮、失眠、害怕出門等狀況，有創傷反應可尋求心理諮商或心理治療等協助，社工及警察接獲求助後，第一時間會維護被害人的人身安全，並確認是否有再受害的危險，採取必要的安全維護機制，例如函送、告誡行為人或提供被害人安全的短暫居所。

許芝綺表示，親友應以同理心傾聽被害人的心聲，適時表達關心並鼓勵被害人尋求專業的心理治療協助，社工也會提供安全維護、心理復原、社會生活重建、法律扶助及陪庭陪偵等多元協助，扮演被害人的堅強後盾，不讓被害人孤單面對後續的各項問題。

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