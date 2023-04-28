為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法界︰刑罰加重 性侵致人自殺10年起跳

    新北市三重淡水河畔22日發現一具浮屍，警方追 查為18日報案遭性侵女子。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重淡水河畔22日發現一具浮屍，警方追 查為18日報案遭性侵女子。 （記者吳仁捷翻攝）

    2023/04/28 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕法界人士表示，若性侵致被害人羞忿輕生，刑度將從單純犯性侵案的三到七年，加重到十年起跳；新北市一名女子遭性侵，數天後成為浮屍，死無對證，加害人是否會逃過法律制裁？對此，法界也認為，被害人已完成驗傷、報案程序，關鍵的控詞和生物跡證已取得，檢方後續補強對話紀錄、親友證詞、相關監視器畫面佐證，仍可起訴判刑，實務上如此情況定罪機率頗高。

    曾任檢察官的律師翁偉倫指出，刑法二二六條第二項規定，妨害性自主致被害人羞忿自殺或意圖自殺而致重傷者，處十年以上有期徒刑。依目前報導的資訊，本案女子四月中旬被害，十八日至警局完成報案，十九日晚間與家人失去聯絡，廿二日遺體被發現，過程密切關聯，有理由構成性侵致人自殺罪。

    翁偉倫表示，被害人的警詢筆錄，以及報案時的驗傷證據，是全案最關鍵的證據，已由檢警取得，但被害人已不會再上法庭做證，檢方須補強更多的物證，例如被害人與加害人的對話紀錄、通聯，案發地點附近的監視影像，案發後被害人向親人、朋友透露的過程等等，以及親友感受到被害人案發前後的心理、情緒狀態差別，例如變得情緒不穩、經常哭泣、魂不守舍等明顯變化，都能成為控訴性侵事實存在的佐證。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    自殺防治諮詢安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女報案遭性侵失聯成浮屍 頭七逮惡狼羈押
    2023/04/28 05:30

    女報案遭性侵失聯成浮屍 頭七逮惡狼羈押
    專家︰傾聽性侵受害人心聲 尋求專業治療
    2023/04/28 05:30

    專家︰傾聽性侵受害人心聲 尋求專業治療

    青埔1/2價 大園客運園區首購族直攻3房

    大金優化居家呼吸 護媽咪健康提案
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播