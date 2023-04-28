法界︰刑罰加重 性侵致人自殺10年起跳

新北市三重淡水河畔22日發現一具浮屍，警方追 查為18日報案遭性侵女子。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/04/28 05:30

〔記者張文川／台北報導〕法界人士表示，若性侵致被害人羞忿輕生，刑度將從單純犯性侵案的三到七年，加重到十年起跳；新北市一名女子遭性侵，數天後成為浮屍，死無對證，加害人是否會逃過法律制裁？對此，法界也認為，被害人已完成驗傷、報案程序，關鍵的控詞和生物跡證已取得，檢方後續補強對話紀錄、親友證詞、相關監視器畫面佐證，仍可起訴判刑，實務上如此情況定罪機率頗高。

曾任檢察官的律師翁偉倫指出，刑法二二六條第二項規定，妨害性自主致被害人羞忿自殺或意圖自殺而致重傷者，處十年以上有期徒刑。依目前報導的資訊，本案女子四月中旬被害，十八日至警局完成報案，十九日晚間與家人失去聯絡，廿二日遺體被發現，過程密切關聯，有理由構成性侵致人自殺罪。

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翁偉倫表示，被害人的警詢筆錄，以及報案時的驗傷證據，是全案最關鍵的證據，已由檢警取得，但被害人已不會再上法庭做證，檢方須補強更多的物證，例如被害人與加害人的對話紀錄、通聯，案發地點附近的監視影像，案發後被害人向親人、朋友透露的過程等等，以及親友感受到被害人案發前後的心理、情緒狀態差別，例如變得情緒不穩、經常哭泣、魂不守舍等明顯變化，都能成為控訴性侵事實存在的佐證。

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